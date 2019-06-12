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Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

13:52 12.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Москве в 2018 году был зарегистрирован самый высокий уровень смертности, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Согласно информации Росстата, в прошлом году в столице умерли 122 тысячи человек.

На втором месте по смертности оказалась Московская область, где за год скончались 92 тысячи человек. Затем идут Краснодарский край (67 тысяч), Санкт-Петербург (59,8 тысячи) и Свердловская область (58,5 тысячи).

Любопытно, что самая высокая рождаемость зафиксирована также в Москве — 132,1 тысячи новорожденных. В пятерку лидеров входят Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.

По данным Росстата, всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона человек, умерло — 1,8 миллиона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году смертность выросла в 32 регионах, составив в среднем 12,4 человека на тысячу населения.

Темы: Росстат
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Комментарии читателей
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12.06.2019, 19:30
Гость: гость

Как всегда про кавказ тишина
12.06.2019, 17:40
Гость: Пенсионер

Таких деятелей, которые сотрясают воздух и пишут такие статьи нужно привлекать к ответственности и штрафовать за фейковую новость! Если в деревне умрут половина жителей, то в этой деревне смертность по мнению автора будет меньше, чем в Москве! Смертность измеряют в относительных единицах, это число умерших на 1000 человек, эта величина называется промилле, обозначается о/оо. Все есть в интернете, но этим писакам хоть кол на голове теши, они не будут проверять, что сами пишут, как в анекдоте про чукчу - "чукча однако не читатель, чукча однако писатель".
12.06.2019, 16:25
Гость: Трезвый

вывод. В статистике подобные показатели дают в расчете на 100 или 1000 человек по регионам и тогда можно сравнить их по смертности и рождаемости. Абсолютные показатели для не разбирающихся в статистике и по ним нельзя судить где хорошо,а где провал.
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