Названы регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

13:52

В Москве в 2018 году был зарегистрирован самый высокий уровень смертности, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Согласно информации Росстата, в прошлом году в столице умерли 122 тысячи человек.

На втором месте по смертности оказалась Московская область, где за год скончались 92 тысячи человек. Затем идут Краснодарский край (67 тысяч), Санкт-Петербург (59,8 тысячи) и Свердловская область (58,5 тысячи).

Любопытно, что самая высокая рождаемость зафиксирована также в Москве — 132,1 тысячи новорожденных. В пятерку лидеров входят Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.

По данным Росстата, всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллиона человек, умерло — 1,8 миллиона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году смертность выросла в 32 регионах, составив в среднем 12,4 человека на тысячу населения.