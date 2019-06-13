К предприятию Роскосмоса подали иск на 1,6 млрд рублей

17:01

К судье АСГМ Елене Немтиновой поступил иск «Протон-Пермских моторов» к государственному космическому научно-производственному центру им. М.В. Хруничева на 1,6 млрд руб.

Заявление пока не принято к производству, суть требований в картотеке арбитражных дел (КАД) не опубликована (№ А40-150762/2019).

И истец, и ответчик входят в госкорпорацию «Роскосмос».

Компания «Протон-Пермские моторы» занимается производством жидкостных ракетных двигателей. НПЦ им. М.В. Хруничева разрабатывает ракеты-носители, разгонные блоки и их системы, крупногабаритные орбитальные модули.

Согласно материалам КАД, организации судятся не впервые. До этого они подавали иски друг к другу трижды: один раз в качестве истца выступал НПЦ (его заявление от 31 мая 2019 года оставили без движения), два раза – «Протон-Пермские моторы» (в иске от 8 мая 2019-го предприятие потребовало 546 млн руб., в иске от 17 апреля 2018-го – 19,6 млн руб.), сообщает «Право.ру».

Заявление, поданное в апреле прошлого года, АСГМ удовлетворил частично. «Протон-Пермские моторы» добивался взыскания с НПЦ 19,6 млн руб. пени, суд обязал центр выплатить меньшую сумму – 17,3 млн руб. Спор касался оплаты работы по производству двигателей для ракеты-носителя «Протон-М».