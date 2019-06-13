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К предприятию Роскосмоса подали иск на 1,6 млрд рублей

17:01 13.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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К судье АСГМ Елене Немтиновой поступил иск «Протон-Пермских моторов» к государственному космическому научно-производственному центру им. М.В. Хруничева на 1,6 млрд руб.

Заявление пока не принято к производству, суть требований в картотеке арбитражных дел (КАД) не опубликована (№ А40-150762/2019).

И истец, и ответчик входят в госкорпорацию «Роскосмос».

Компания «Протон-Пермские моторы» занимается производством жидкостных ракетных двигателей. НПЦ им. М.В. Хруничева разрабатывает ракеты-носители, разгонные блоки и их системы, крупногабаритные орбитальные модули.

Согласно материалам КАД, организации судятся не впервые. До этого они подавали иски друг к другу трижды: один раз в качестве истца выступал НПЦ (его заявление от 31 мая 2019 года оставили без движения), два раза – «Протон-Пермские моторы» (в иске от 8 мая 2019-го предприятие потребовало 546 млн руб., в иске от 17 апреля 2018-го – 19,6 млн руб.), сообщает «Право.ру».

Заявление, поданное в апреле прошлого года, АСГМ удовлетворил частично. «Протон-Пермские моторы» добивался взыскания с НПЦ 19,6 млн руб. пени, суд обязал центр выплатить меньшую сумму – 17,3 млн руб. Спор касался оплаты работы по производству двигателей для ракеты-носителя «Протон-М». 

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 20:17
Гость: Гость

Слава Рогозину ! Слава Роскосмосу ! Больше исков хороших и разных !
13.06.2019, 17:18
Гость: ДФМН

Крохоборы! - подумали полковники ФСБ...
13.06.2019, 17:16
Гость: Ну как то так

Милые бранятся только тешатся.
Все комментарии (4)
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