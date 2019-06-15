Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям

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Зрители, которые пропустили спектакль или выставку в музее из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость билета при подтверждении этих причин документально.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта о борьбе с "билетной мафией".

Данный законопроект был внесен в Госдуму правительством осенью 2018 года после скандальной ситуации вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова в начале мая 2018 года.

Правительство предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а также предусмотреть норму, в соответствии с которой реализацией билетов наряду с организацией культуры могут заниматься только уполномоченные такой организацией лица на основании соответствующего договора.

При этом уполномоченные лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, но их стоимость не должна составлять 10% от стоимости билета.

В январе Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ранее Ямпольская уже сообщала, что ко второму чтению законопроекта появится понятие "невозвратных билетов" на культурные мероприятия и будут прописаны дифференцированные условия возврата театральных билетов.

"Введена норма о том, что в случае вынужденного отказа посетителя от посещения проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия в связи с болезнью посетителя, что подтверждается медицинскими документами, либо в связи со смертью члена его семьи или близкого родственника, что подтверждается документально, посетителю возмещается полная стоимость билета в соответствии с правилами и условиями, установленными правительством Российской Федерации", - сказала Ямпольская.

Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса. Теперь уполномоченное лицо обязано будет вернуть полную стоимость билета в случае, если такая обязанность предусмотрена в договоре с организацией исполнительских искусств или музеем. При этом организациям будет предоставлено право при возврате билета предложить зрителю посетить мероприятие в другое время или другое зрелищное мероприятие.

Кроме того, по словам Ямпольской, законопроект дополнен "очень важной императивной нормой" - реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок по цене, превышающей указанную в них цену, не допускается. Так же, отметила депутат, будет решена проблема продажи "лишнего билета". Положением законопроекта допускается однократная продажа гражданином приобретенного им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки, по цене, не превышающей указанной в них цены.

"Случаи распространения билетов через уполномоченных лиц дополнен случаями распространения через физических лиц – распространителей, а также введено право для организаций культуры разрешать уполномоченному лицу передавать по договору другому лицу права по реализации билетов (абонементов, экскурсионных путевок). Это позволяет решать проблему реализации билетов на гастролях - когда во время проведения театральных гастролей уполномоченным лицом является принимающий театр или иная площадка, которая будет реализовывать большую часть билетов, при этом у нее будет возможность по договору использовать сложившуюся у нее систему распространителей билетов через своих уполномоченных лиц", - рассказала глава думского комитета.

По словам Ямпольской, комитет рассмотрит законопроект во втором чтении 19 июня и рекомендует Госдуме рассмотреть его "в ближайшие дни". Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года.