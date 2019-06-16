Жители Урдомы выдвинули четыре требования к президенту Владимиру Путину

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В преддверии прямой линии с Владимиром Путиным жители Архангельской области и Республики Коми записали совместное видеообращение к главе государства. Северяне выдвинули четыре требования к президенту России.

В Урдоме жители двух регионов – Архангельской области и Республики Коми – записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В съемке приняли участие несколько сотен человек.

«Мы, простые жители Русского Севера, уже достаточно и понятно сказали: Не быть Русскому Северу помойкой. Мы не хотим, чтобы наш зеленый регион имел метку российской свалки и не позволим его загадить. Власти Москвы и Архангельской области полностью извратили суть проходящей в стране реформы в сфере обращения с отходами, – говорится в видеообращении. – Вместо уменьшения образования мусора и его раздельного сбора строятся новые полигоны, в частности самый крупный в Европе на болотах станции Шиес. Против безоружных людей, вставших на защиту родного края, применяются силы полиции, Росгвардии и ОМОН».

Активисты выдвинули четыре требования к президенту Владимиру Путину. Все они сводятся к запретам. Люди призывают прекратить строить полигоны по захоронению отходов и заняться уменьшением их образования, начиная с раздельного сбора ТКО. Требуют северяне и прекращения запланированного строительства полигона на станции Шиес. Активисты предлагают законодательно запретить перемещение бытовых отходов между субъектами РФ без учета мнения населения. Противники стройки призывают также прекратить преследование экоактивистов Анны Шекаловой, Валерия Дзюбы, Никиты Барышникова, Андрея Старковского, Вячеслава Григорьянца и других защитников Шиеса.

Завершается коллективное обращение к президенту дружным скандированием фраз «Руки прочь от Шиеса!» и «Свободу Ане Шекаловой!», которой суд уже трижды продлевал административный арест за свою непримиримую позицию. Дважды женщина была приговорена к пяти суткам ареста за нарушение общественного порядка, 13 июня суд добавил активистке новый срок за применение перцового балончика в стычке с сотрудниками ЧОПа. Уже находясь под стражей, Анна Шекалова объявляла голодовку, но была вынуждена прекратить её в связи с плохим самочувствием, пишет издание news29.ru.

Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня. Ранее глава государства уже комментировал тему Шиеса на медиафоруме ОНФ. Уже тогда президент четко дал понять, что «мусорный» вопрос нужно решать таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там живут. На сайте прямой линии вопрос про Шиес фигурирует как один из самых популярных.