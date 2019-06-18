Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

13:36

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли закон, представленный на рассмотрение президентом России, о приостановке действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Документ предоставляет главе государства право останавливать действие международного соглашения и снова разрешать его действие. Закон вступил в силу со дня опубликования.

МИД России еще в феврале отправило США официальную ноту о том, что до их возвращения к соблюдению договора Россия оставляет за собой право приостановить положения действующего документа. Такие же ноты получили руководства Белоруссии, Казахстана и Украины, которые формально также являлись сторонами участниками Договора после распада Советского Союза.

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Договора Россией. В конце мая президент внес закон на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Первым о выходе из Договора РСМД заговорил президент США Дональд Трамп еще осенью прошлого года. Он заявил, что Россия нарушает положения документа. При этом он отметил, что Китай, который не является подписантом Договора, разрабатывает собственное оружие, попадающее под запрет этого документа.

Главные упреки США в адрес России связаны с крылатой ракетой 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Кремле это отрицают, обвиняя Вашингтон в размещении на территории Европы установок MK-41 в нарушение ДРСМД.

Договор о запрете на использование, испытание и производство ракет средней и меньшей дальности руководители СССР и США подписали 8 декабря 1987 года. Документ запрещал использовать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 1000 и 5500 километров и от 500 до 1000 километров.