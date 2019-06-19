Российские ученые задумались о рождении первого человека в космосе

11:26

Эксперимент по рождению ребенка в космосе могут провести в России. Во главу угла ученые ставят заботу о здоровье человека и считают, что в этом плане космическая медицина РФ конкурентоспособна.

О надежде на приоритет, которым обладает Россия по многим направлениям указанной врачебной отрасли, рассказала РИА «Новости» заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

«Хотелось бы, чтобы первый человек, который родится в космосе, был гражданином России», — подчеркнула она, напомнив, что страна всегда была первой в космосе и во многом до сих пор остается первой.

При всем желании стать первопроходцами в размножении людей в подобных условиях, добавила Огнева, основываться нужно не на патриотическом популизме, а на заботе о человеке.

«Главное не факт того, что он родился, а чтобы он родился здоровым. И в этом смысле мы, безусловно, конкурентоспособны, поскольку нам принадлежит приоритет во многих исследованиях», — заметила биофизик.

По ее словам, ставить конкретную задачу пока рано, но ее можно «сформулировать как цель». Подобных опытов в космосе пока не ставили, поскольку это затрагивает в том числе этическую сторону вопроса.

«С морально-этической точки зрения — это эксперимент и, в такой формулировке, эксперимент с эмбрионами человека», — пояснила Огнева.

С точки зрения науки, считает ученая, задачу по рождению любого млекопитающего в космосе решить можно. Время, которое потребовалось бы на подготовку такого опыта, биофизик назвать затруднилась.