Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

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Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные доклада правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Отмечается, что в число основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования, входит перевод госэкзаменов в компьютерную форму. Это, в свою очередь, сделает возможным автоматическое генерирование индивидуальных вариантов контрольно-измерительных материалов.

Считается, что новые правила поспособствуют решению проблемы со списыванием на экзаменах, а также уменьшат число критиков подобной формы аттестации. Такие же технологии могут также применяться и при проведении школьных олимпиад.

Эксперты относятся к данной инициативе сдержанно. С одной стороны искуственный интеллект действительно поможет решить ряд проблем, возникающих при проведении госэкзамена. С другой стороны, при таком подходе учителям будет всё труднее мотивировать учеников на глубокое знание предмета и отстаивать ценность знания в принципе.

Сегодня ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты.

Ранее стало известно, что работа по математике выпускника гимназии № 3 в Астрахани не прошла скан из-за технической ошибки и не была засчитана экспертной комиссией. Таким образом, школьник получит 0 баллов и будет вынужден пересдавать. В случае сдачи экзамена на компьютере вероятность таких казусов снижается, считают эксперты.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам.

Самый популярный ЕГЭ по выбору – обществознание – прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершили сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек