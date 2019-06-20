Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

16:48

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет, сообщается на сайте банка. Представитель семьи банкира подтвердила ТАСС эту информацию.

Что стало причиной смерти Когана, пока неизвестно. В 2018 году банкир перенес инсульт.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган», - говорится в сообщении.

Владимир Коган занимал 140-е место в списке 200 богатейших людей России, который составляет журнал Forbes. В 2019 году издание оценивало его состояние в 750 миллионов долларов.

Владимир Коган приобрел пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. Среди других его активов — строительная компания «БФА-девелопмент» и Афипский нефтеперерабатывающий завод. В 2008-2011 годах Коган работал в Минрегионе.