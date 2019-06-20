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Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

16:48 20.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет, сообщается на сайте банка. Представитель семьи банкира подтвердила ТАСС эту информацию.

Что стало причиной смерти Когана, пока неизвестно. В 2018 году банкир перенес инсульт.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган», - говорится в сообщении.

Владимир Коган занимал 140-е место в списке 200 богатейших людей России, который составляет журнал Forbes. В 2019 году издание оценивало его состояние в 750 миллионов долларов.

Владимир Коган приобрел пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. Среди других его активов — строительная компания «БФА-девелопмент» и Афипский нефтеперерабатывающий завод. В 2008-2011 годах Коган работал в Минрегионе.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Банки в России
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 19:24
Гость: Memento mori!

Тому, что нахапал, бедняга не рад:
Себе же дорогу он вымостил в ад!
Воруя, чего было ради так "париться"? -
В геенне теперь чтобы огненной жариться?
20.06.2019, 18:32
Гость: -

В 1989 году, окончив Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-автомеханик», начал работать на автобазе. В начале 1990-х годов создал и возглавил несколько торговых организаций. Согласно сообщениям СМИ, в это же время Коган был близок с неформальным кружком ленинградских экономистов, куда входили Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Илья Южанов и др.

В 1994 году фирмы «Петровский трейд хаус» и «Инверт-брок» Когана стали акционерами Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, в марте того же года Коган был избран заместителем председателя совета банка. В апреле 1996 года Коган стал председателем наблюдательного совета банка.

С октября 1996 года — член совета при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности. С 2001 по 2006 год — член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей
20.06.2019, 18:29
Гость: Что стало причиной смерти Когана, пока неизвестно...

Рожа треснула.
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