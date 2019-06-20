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Президент ответил на вопрос о «банде патриотов из «Единой России»

13:57 20.06.2019
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Во время прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о том, куда страну «ведет эта банда патриотов из «Единой России». Этот вопрос появился на экране, расположенном перед главой государства, Путин зачитал его самостоятельно, пишет РБК. «Извините, я отреагирую на некоторые вещи, которые я увидел на экране», — отметил президент. 

Это, продолжил Путин, «вопрос политического характера». Обратить внимание на него он, по его словам, решил, чтобы «не было впечатления, что [во время прямой линии] мы уходим от этих вопрсов».

«Я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие решений (не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране) — это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры — укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге», — отметил Путин.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.06.2019, 19:05
Гость: stalker

Наши у кого спросить. У первого "патриота" страны.
20.06.2019, 18:34
Гость: *

Так сейчас у власти все та же ОПГ, что и при ЕБНе, с незначительными изменениями! Так что прежний лозунг актуален и ныне.
20.06.2019, 17:26
Гость: Путник

Своих не сдаем не потому что свои, а потому что они много знают.
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