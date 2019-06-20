Президент ответил на вопрос о «банде патриотов из «Единой России»

13:57

Во время прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о том, куда страну «ведет эта банда патриотов из «Единой России». Этот вопрос появился на экране, расположенном перед главой государства, Путин зачитал его самостоятельно, пишет РБК. «Извините, я отреагирую на некоторые вещи, которые я увидел на экране», — отметил президент.

Это, продолжил Путин, «вопрос политического характера». Обратить внимание на него он, по его словам, решил, чтобы «не было впечатления, что [во время прямой линии] мы уходим от этих вопрсов».

«Я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие решений (не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране) — это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры — укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге», — отметил Путин.