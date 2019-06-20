Обзор западных СМИ: пресс-конференцию лучше провести на коне с голым торсом

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В статьях о «Прямой линии» западные журналисты не забывают упомянуть о падении рейтинга и ищут причины народного недовольства



Стоп-кадр из видео в YouTube

В статьях о «Прямой линии» российского президента западные журналисты все как один не забывают упомянуть о падении рейтинга Путина и ищут причины народного недовольства, называя обычно две - повышение пенсионного возраста и проблема мусорных свалок.

Однако отмечается, что «Прямая линия» очень популярна, и многие люди действительно верят в помощь главы государства.

Рейтинги падают, а Путин обещает бороться с бедностью, констатирует британская «Таймс».

«Заранее срежиссированный спектакль ежегодно транслируется по государственным каналам. В нем 66-летний Путин выступает в роли доброго царя, который лично решает проблемы простого народа».

Падение популярности Путина (по данным ВЦИОМ) корреспондент Том Парфитт связывает со «спорным» законом о повышении пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин, подорвавшим народное доверие.

Цитируя главу российской счетной палаты Алексея Кудрина, Парфитт отмечает, что 12 миллионов россиян живут в бедности, что, по его мнению, чревато социальным «взрывом». Говоря причинах народного недовольства, «Таймс» упоминает переполненные городские свалки, а также планы строительства храма в одном из городских парков Екатеринбурга.

Газета «Телеграф» в статье с незамысловатым названием «На прямую линию с Путиным поступило полтора миллиона вопросов» называет традиционные путинские пресс-конференции «редким шансом для россиян решить местные проблемы одним махом», отмечая при этом, что в этом году вопросов поступило на целый миллион меньше, чем в прошлом.

Хотя по опросам общественного мнения за прямой линией следят три четверти россиян, по мнению корреспондента Алека Луна, налицо все признаки, что тщательно отрепетированный спектакль с заранее записанными вопросами россиянам начал приедаться.

«Раз его популярность падает, пресс-конференцию ему лучше провести, сидя на коне с голым торсом», - дает совет читатель под ником Stan Perkala.

В ходе ежегодной прямой линии Путин обвинил Америку, что своей «атакой на „Хуавэй"» она пытается сдержать развитие Китая, отмечает «Дэйли мэйл».

По словам президента, аналогичной позиции США придерживаются и в отношении России. Путин сравнил попытки сдерживания компании «Хуавэй» на мировых рынках - ранее он назвал их «началом технологической войны» - с санкциями, введенными против России из-за обвинений в оккупации Донбасса, которые назвал «ложью и чушью».

Кроме того, Путин сообщил согражданам, что годы падения реальной заработной планы - сказавшиеся и на его личной популярности - подходят к концу.

Как и прочие британцы, издание отмечает, что рейтинги Путина пострадали из-за непопулярной пенсионной реформы - снизившись с пикового значения в почти 90% до «всего» 64%.

Помимо бедности и повышения пенсионного возраста, еще одной причиной народного недовольства «Дэйли мэйл» называет планы строительства мусорных свалок вблизи крупных городов. Однако, несмотря на пошатнувшееся народное доверие, власти Путина все же ничего не угрожает, заключает газета.

Путин предупреждает: атака США на Иран после сбитого беспилотника станет «катастрофой», информирует своих читателей газета «Индепендент».

Издание отмечает, что Путин назвал Иран «шиитской нацией, которая ради собственной защиты пойдет на крайности». По словам газеты, заявление российского лидера сделано на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном после того, как Иран ракетой «земля-воздух» сбил военный беспилотник США.

Пресс-конференцию российского лидера газета назвала «многочасовым спектаклем с тщательно продуманной хореографией», в ходе которого президент превращается во «всесильного решалу».

Санкции вредят ЕС больше, чем России, - эту фразу без всяких дополнений немецкий журнал «Фокус» выносит в заголовок.

«Они теряют наш рынок», - ответил Путин в четверг в телепередаче «Прямая линия с Путиным» на вопрос зрителя, какое действие оказали санкции и когда улучшатся отношения с Западом.

Путин дал понять, что не ожидает никаких изменений в отношении с ЕС. А санкции, по его словам, мобилизовали отечественную экономику.

В этой уже 17-й телепередаче многие высказывали недовольство по поводу низких зарплат, падающего уровня жизни, дорогих или вообще отсутствующих медикаментов. Как обычно, от граждан поступили миллионы подобных вопросов.

«Дойче велле» с обычным скептицизмом называет «Прямую линию» Путинской инсценировкой разговора с гражданами

Это шоу одного актера проходило в привычной хореографии. Избранным гостям разрешили посидеть в студии с 66-летним президентом. Поступило почти 1,5 миллиона вопросов. А ответил он только на 80.

«Руководитель Кремля использует эту возможность, чтобы сказать все, что он всегда хотел сказать…» - глубокомысленно добавляет автор.

Путин хочет несколько увеличить расходы на социальные проекты, с оптимизмом передает телерадиокомпания АРД

Ответы Путина в прямом эфире на избранные вопросы населения уже превратились в ритуал. Однако множество вопросов о социальных проблемах показывают, что недовольство растет среди населения.

Разбитые дороги, переполненные больницы, плохая обстановка в экономике - вот целый ряд проблем, о которых пришлось слушать российскому президенту Владимиру Путину.

Во внутренней политике Путин находится под нарастающим давлением, рассуждает телерадиокомпания в передаче «Ежедневное обозрение».

Эйфория многих граждан по поводу аннексии Крыма уступила место растущей озабоченности в связи с социальной ситуацией в стране.

И все же по поводу общей экономической ситуации глава государства говорил с оптимизмом: по его словам, конъюнктура улучшается, однако Россия все еще страдает от падения цен на энергетическом рынке.

Это многочасовая инсценировка для руководителя Кремля в роли главного, кто решает проблемы страны, припечатывает австрийская газета «Оберостеррайхише нахрихтен».

Вот уже несколько дней российское государственное телевидение широко рекламирует это шоу. Его транслировали и онлайн, и по нескольким радиоканалам.

«Помогите нам, Владимир Владимирович!» - эти слова звучали постоянно. В этом году 17-го шоу в таком формате ждали с особой напряженностью: насколько оно сможет снизить растущие протестные настроения в стране?

Порой самому могущественному человеку в этой стране приходится кое-что выслушивать, рассуждает австрийская газета. Однако у президента есть преимущество: за ним всегда последнее слово, а работу он делегирует министрам и губернаторам.

«Браво, Владимир Владимирович», - комментирует тем не менее читатель с ником ALFDALLI.

Путин: Россия потеряла от санкций 50 миллиардов долларов, а ЕС - 240 миллиардов, цитирует польская «Жечпосполита».

По мнению экспертов, начиная с 2014 года ущерб России от западных санкций составил 50 миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов, убежден Путин.

США также пострадали от ограничений, их убытки составили 17 миллиардов («но наш оборот с ними невелик», - отметил Путин). Японии потеряла 27 миллиардов долларов. Однако Путин не объяснил, расчеты каких экспертов он использовал, приводя такие данные.

Путин также отметил, что из-за введенных ограничений страны Евросоюза теряют российский рынок. Критиковал он и Дональда Трампа за торговую войну с Китаем и связанные с этим последствия, такие как ограничения, например, для китайской «Хуавэй» (Huwei). При этом он отметил, что Китай никак «не связан с Крымом и Донбассом».

Путин несколько часов отвечает на вопросы в прямом эфире российского телевидения, сообщает норвежское издание «А-бэ-се нюхетер».

Шоу «Прямая линия с Владимиром Путиным» транслируется на государственном телеканале и считается телевизионным событием года, заявляет газета со ссылкой на норвежское новостное агентство. Передача очень популярна.

Большинство людей, задающих вопросы, просят помощи государства с повседневными трудностями, и Путин получает отличную возможность покрасоваться в роли решателя проблем.