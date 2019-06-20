От «психотерапии» - к агрессивному НЛП-убеждению: власть все меньше понимает народ

Сегодня, 20 июня, состоялась первая после пенсионной «реформы» «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным

Естественно, разговор с населением неизбежно должен был коснуться этой болезненной темы, но почему-то пенсионная "реформа" не стала топом в списках поступивших вопросов.



Фото с сайта kremlin.ru

Политологи ожидали, что Путин отчитается о ходе выполнения нацпроектов, в этом отношении президенту пришлось бы признать провал в сроках реализации майских указов 2018 года, но и здесь Путин придерживался бравой риторики, более того, вообще все проблемы он свел к реализации нацпроектов.

В целом президент вел себя расслаблено и даже немного бесцеремонно, постоянно срывая сценарий ведущих, выхватывал вопросы самостоятельно, перебивал модератора и сам вдруг выбирал кого-то из зала, а также не стеснялся оспаривать обращавшихся и даже переубеждать людей.

Создалось впечатление, что на социально-экономические темы разговаривать президент устал - с большим оживлением он говорил о бесправии Дональда Трампа в США, о том как коммунисты развалили страну или о событиях в Дагестане 20-летней давности.

Да, он с удовольствием несколько раз прошелся по Советскому Союзу - досталось и Брежневу, и Олимпиаде-80, и коммунизму вообще, также камешек попал в огород Павла Грудинина. Закончил серию "подколов" Путин большой отповедью "левым силам", признав, что лидер с социалистическими убеждениями может, конечно, встать во главе государства, но вряд ли национализация государственно важных отраслей будет эффективной для экономики.

И это на фоне доминирующей темы – падения доходов населения, которое Путин связывает с обвалом цен (внимание) на экспортное сырье. Возникает вопрос - эффективна ли сейчас экономика, которую пытаются уже больше 20 лет водрузить "на рельсы", как выразился Путин? Президент считает, что да.



Фото с сайта kremlin.ru

Аналитики сходятся во мнении, что ситуация с расхождением повестки власти и народа напоминает "поздний Советский Союз", а Путин, продолжающий бравировать на контрасте с "плохим совком" и "бандитскими 90-ыми", все больше похож на невнятного Горбачева. Подробности о том, как прошла "Прямая линия", и что о ней думают эксперты - в материале Накануне.RU.

Несмотря на нашумевшие темы, оказалось, что вопросы, которые больше всего волнуют людей остались прежними: качество и доступность медицинских услуг, вопросы школы и образования, коррупция, ЖКХ, экология. Сегодня только еще более обострилась тема благосостояния, так как уровень и качество жизни подавляющего большинства россиян падает, а перспектив на улучшение жизни никто не видит, с этим эксперты, кстати, связывают и историческое падение рейтинга Путина, на фоне которого проходило мероприятие.

Национальные проекты стали первой темой разговора. Как и предполагали эксперты до "Прямой линии", Путин сказал, что конечная цель нацпроектов – поставить экономику на новые рельсы и повысить благосостояние населения этим способом. Удивительно, что на рельсы экономика встает уже больше 20 лет, но, видимо, тогда были не те рельсы? Или ставили их не те люди?

Но Путин сразу в первые минуты "Прямой линии" определил статус-кво - ЦБ и Правительство во всем правы. ЦБ правильно повысил ставку и, несмотря на то, что инфляция подросла, а производство "чуть-чуть сократилось", по словам Путина, сейчас доходы начали повышаться. Но вопросы, которые стали задавать люди, показали, что доходы, если и стали повышаться, то у кого-то другого, а не у них.



Скриншот с YouTube

Так, пожарный из региона пожаловался на маленькую зарплату, Путин пояснил, что в МЧС действительно сейчас такая ситуация, когда люди в погонах получают по 40 тыс., а гражданские 11-16 тыс., но в скором времени все изменится, по крайней мере, такое решение принято, и у молодого человека, отправившего видеосообщение с жалобой, что из-за низких зарплат рушатся семьи, зарплата должна повыситься аж до 24 тыс., а в будущем - до 32 тыс. руб.

Ведущие обратили внимание президента, что подобных "жалоб" (на маленькую зарплату) в этот раз подавляющее большинство среди обращений, люди пишут, что невозможно жить на 10 тыс. руб. Президент на это заявил, что сомневается, действительно ли это правда и кто-то получает десять тысяч – надо проверять.

Ведь Правительство проявило невероятную щедрость, повысив МРОТ до 11,2 тыс. руб., и те, кто получают меньше, либо работают не на полную ставку, либо здесь мы имеем случай для внимательного разбирательства уполномоченными органами.

Таким образом Путин как будто не поверил, что люди стали получать меньше, а жить тяжелей. А если и есть такая ситуация, то президент видит виной всему "шоки", с которыми столкнулась Россия на внешнем рынке, так как в отношении традиционных продуктов (так красиво Путин назвал сырье) произошел спад.

А располагаемые доходы населения снижаются, в основном из-за выплат по кредитам, которые набрали граждане под залог 40% от зарплат. Куда смотрит ЦБ? Нам не нужны такие "пузыри" – отметил президент. Закон о самозанятых, который также был встречен негативно, позволил выйти на свет теневой экономике, и это тоже сократило доходы – объяснял президент.

Что касается пенсионеров, то для того, чтобы обеспечить их "нормальным доходом", будет произведена индексация пенсий по старости, Путин заверил, что государственные пенсии были повышены на 2%, военным пенсию повысят на 4,3%. О бедности на сегодня все.

"Генеральный способ решения проблемы – это даже не государственные вливания туда или сюда в какую-то отрасль, генеральный способ – это повышение производительности труда, развития экономики, и на этой базе улучшение и увеличение уровня жизни граждан, а все остальное - сопровождающие вещи, потому что государство откуда деньги возьмет? Тоже из того, как работает экономика", - подвел черту под обсуждением падения доходов и низких зарплат Путин.

Таким образом, на "Прямой линии" обозначился тренд переубеждения граждан, которые посылали тысячи сигналов "SOS" о своем бедственном положении, в том, что их положение не может быть бедственным, а если и так, то скоро-скоро все изменится, когда экономика встанет "на новые рельсы" и будут выполнены нацпроекты. При этом отчета по реализации.



Скриншот с YouTube

Путин "лечит"

Результаты должны чувствовать уже сейчас, сказал Путин после "внезапного" и малоправдоподобного рейда журналистов по региональным больницам и поликлиникам. Эта часть программы вызвала в обществе плохо скрываемое недоумение.

Телеграм-канал "Пир во время чумы" отметил неумелую режиссуру, которая проявлялась тем явней, чем глубже в народ шли корреспонденты президентского шоу: "Наверное, это все-таки провал не журналистов Эрнста, а режиссуры. В принципе нереально в прямом эфире добиться того эффекта, которого хотели добиться режиссёры. Хотели собрать мнения с двух сторон, а люди видят, что их просто пытаются убедить в том, чего нет".

Президент прокомментировал, что положительные изменения, которые скоро наступят, ввиду различных решений Правительства, должен почувствовать каждый "здесь и сейчас". Так президент не упустил возможности "пнуть" Советский Союз, сказав: "В СССР обещали, что следующее поколение будет жить при коммунизме. А потом оказалось, что вместо коммунизма - Олимпийские игры в 1980 году".

Нам же при коммунизме Путин жить не обещает, даже наоборот, по факту - поликлиники, построенные в советское время, закрываются, школы, открытые в СССР не ремонтируются десятилетиями, а в "светлое будущее" никто не верит, так, что разница налицо, тут спорить не будем. Но вот аналогия с позднесоветским временем в отношении создания "иллюзорных достижений" горбачевского периода многим пришлась по вкусу, особенно в свете того, что проведение пенсионной "реформы" удачно выпало на Чемпионат мира по футболу 2018 года.



Скриншот с YouTube

Всем сестрам по серьгам

Многие эксперты предполагали, что "Прямая линия" станет продолжением "Послания Федеральному собранию", где Путин демонстрировал аттракцион невероятной щедрости, раздавая льготы и рассказывая о методах поддержки для семей с детьми и незащищенных слоев населения. Президент в первом блоке и вправду озвучивал перечень мер поддержки малоимущих и многодетных семей, но это были те же самые предложения, которые все слышали во время Послания.

В кадре появлялись молодые женщины с детьми на руках (или в кроватках), мамочки рассказывали о проблемах с выплатами, очередями в ясли, трудностями при записи в поликлиниках, но девушек для видео-вопроса выбрали довольно благополучных, и ощущения, что они нуждаются в поддержке не создавалось. Сознательно или случайно так получилось – непонятно. То же самое можно сказать и про "сюжеты" на местах. Режиссура подвела?

Пока Тихий океан бороздят мусорные острова…

Предполагалось, что особо взрывоопасными будут новые темы и действительно, как сообщили ведущие, вопросы о переработке мусора ворвались в тройку лидеров. Напомним, что в этом году прошли митинги из-за "мусорной реформы". Тем удивительней, что проблема экологии и вывоза мусора (задыхающиеся города, частные мусорные полигоны, ни чем не оправданные драконовские тарифы) была отдана на откуп 15-летней блогерше, которая занимается пением и постит фоточки в "инстаграме".

Странно, что вопрос по реформе не дали задать кому-то из активистов, организаторов или участников массовых протестов, прошедших по всей России. Шиес был проигнорирован.

Путин, отвечая девочке, ушел в дебри, заявил, что проблема мусорной реформы в том, что мы стали обществом потребления, что у нас появились новые упаковки, а в Тихом океане плавают целые острова из мусора, которые влияют на экологию (а вы тут, мол, о своем дворе думаете, когда такие проблемы глобальные в мире - стыдно).

Политолог Константин Калачев прокомментировал: "Они издеваются. Показать современность можно по-разному. А это цирк. Инстаблогеры про экологию. Местами напоминает экспансию социальной безысходности - когда включаются министры и бьюти-блогеры. Модно, молодежно... и неубедительно. Показ бессилия президента. Раньше показывали всесилие".

Бесправный Трамп, страдающая от санкций Европа

Попытка увести фокус внимания с внутренних проблем на внешнеполитическую повестку в этот раз не проводилась так явно, возможно, из-за того, что произошло в Чемодановке, когда местный губернатор приплел американцев к проблемам Пензенской области, и история приобрела комический оттенок.

Президенту поначалу пришлось сосредоточиться на внутренних проблемах, но любимые темы об отношениях с США "остались на десерт". Ведущий задал вопрос о том, можно ли помириться с Западом и тем самым решить проблему с санкциями, Путин свел речь к тому, что как раз Запад больше страдает от того, что сократил с нами сотрудничество, особенно Евросоюз.



Скриншот с YouTube

Кто банда?

Президент твердо встал на защиту "Единой России", он уверял, что эти люди – не банда, как заявил один из зрителей "Прямой линии", президент стоит на мнении, что банда была у руля в 90-ые, но только "сказать этого не может". В защитной речи правящей партии использовалась традиционная игра на контрасте с перечислением прегрешений "святых 90-х".

К вопросу о 90-х ведущие зачитали обращение, в котором Путину сообщалось, что с "экономистами из 90-х" прорывов и рывков не дождаться. Путин от таких экономистов открестился, сказал, что их попросту нет: "Где они? Экономистов из 90-х нет, разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева, потому что хочет раскупорить нефтяную кубышку, но его ученики против".

Международные террористические банды – вот реальная угроза 90-х, а не экономисты, таким был посыл следующего эпизода из Дагестана, где вспоминают события 20-летней давности – ваххабитский мятеж. Юбилей победы над чеченскими сепаратистами дал повод вспомнить начало формирования образа "сильного и строгого" Путина, когда он только завоевывал уважение у населения страны. Сентиментальность и грусть, воинская солидарность сыграли свою патриотическую роль для создания нужной атмосферы, которую "Прямая линия" в этом году потеряла на 90%. Здесь режиссура не подвела.

Тема Голунова пошла под грифом декриминализации наркотических статей, либерализации статей, связанных с наркотиками не будет, сказал Путин, но за полицией следить надо лучше.

"Чтобы людей в тюрьмы не садили, как этого журналиста", - сказал президент.

Путина назвал дело Голунова "ненормальной ситуацией" и заявил, что "были уволены генералы".

Коммунисты во всем виноваты

Также Путин "отмел" вопросы по тарифам ЖКХ, он сказал, что уже введены ограничения роста тарифов, и надо просто следить, чтобы в регионах эти ограничения соблюдались. Тут же сам "из рукава" он вытащил козырный вопрос: "Назад дороги в социализм нет, а капитализм мне ничего не дал, почему людей не спросили?".

Интересно, что никто за язык не тянул, видимо, Путину самому захотелось поговорить на эту тему, президент в ответ на это обращение заявил, что людям давали возможность проголосовать и несмотря на то, что 74% выразили желание сохранить Советский Союз – потом почему-то об этом никто не вспомнил, сказал Путин.

"Верховный совет РСФСР проголосовал, по сути, за роспуск Советского Союза, так что это были представители народа, они за это проголосовали. И, как я понимаю, вопрос задал сторонник каких-то левых взглядов, может быть из компартии, а кто как не компартия распустил Советский Союз? Это именно так и было сделано, и Михаил Сергеевич Горбачев секретарь ЦК КПСС, и вторая противоборствующая сторона – все выходцы из Политбюро ЦК КПСС. И чего? Вопрос-то о чем? Возможен ли возврат? В социализм в полном объеме - это мое личное мнение - маловероятно, страна другая стала, это только через очень тяжелые внутренние конфликты возможно, нам нужны эти конфликты?

То, что политические силы, которые придерживаются левых взглядов, социалистических идей могут контролировать страну, верховную политическую власть – я этого не исключаю. Любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии обращается к народу, к населению, к избирателям, способна завоевать симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти. Будет ли это хорошо для страны? Я не знаю, одно дело национализировать все и вся, а другое дело - добиться, чтобы национализированные отрасли эффективно работали – это совершенно разные вещи. А элемент государственного регулирования у нас и так присутствует. Это отдельная большая дискуссия".

Сейчас не стоит вопрос об объединении в одно государство с Белоруссией, закончил свою отповедь Путин, вернувшись к вопросам по сценарию, он заявил, что союзный договор с Лукашенко рассматривают экспертные группы.



Фото с сайта kremlin.ru

Грудинин вам не Примаков!

К слову о "возврате к социализму", Путин не удержался и запустил камешек в огород бывшего соперника по выборной президентской гонке – он зачитал вопрос-предложение назначить Павла Грудинина главой Правительства, как когда-то Ельцин назначил Евгения Примакова, этот вопрос Путин также выбрал сам – видимо, наболело. Президент ловко прошелся по лишенному сегодня своей собственности Грудинину (в неофицальных источниках причиной атаки на совхоз им. Ленина называют непростительно большую популярность Грудина в народе): "У Примакова не было счетов за границей, он не занимался бизнесом, Евгений Максимович был чистый человек". Путин сделал вид, что не может принять такое решение только потому, что кандидату на такую должность надо вывести деньги из оффшоров. Видимо, "он вам не Димон" тоже чистый человек?

В целом, по мнению зрителей, сеанс гипноза в этом году мало удался, во многом потому, что президент перестал делать вид, что понимает проблемы "простого работящего народа" и начал спорить, вместо попыток очаровать. Умно ли игнорировать доводы обратившихся, ведь именно для этого задумывался такой формат общения - президент хотел слышать людей и узнавать об их проблемах из первых уст, но сегодня "Прямая линия" это инструмент, чтобы люди услышали, что их проблемы уже решены, они просто не владеют ситуацией.

Все большее расхождение повестки власти от нужд людей особо отметил в своем комментарии эксперт Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

- Есть небольшие отличия от других "Прямых линий", но не стилистические, а технические. Был озвучен ответ на один из неудобных вопросов, которые высвечивались на экране – про "Единую Россию" . А про то, почему госкорпорации футбольные команды спонсируют, а на лечение детям люди должны деньги собирать, почему у нас по телевизору много внешней политики – вот на это не было ответов.

И еще одно смещение произошло, оно и раньше наблюдалось, но сейчас особенно ярко заметно – власть все меньше попадает в ту повестку, которая волнует население, в фактуру, которой обладает население. Как минимум на три вопроса, которые задавали представители целевых групп – один вопрос по зарплате и два вопроса задавали бизнесмены - на которые президент ответил, что они не владеют ситуацией, у него совсем другие цифры.

И по зарплате в десять тысяч, и по предпринимательству, по сельскому хозяйству, когда был задан вопрос, человеку ответили, что он не владеет ситуацией до конца и по проверкам малого бизнеса, обращающийся говорит, что плановых стало меньше, а внеплановых больше – Путин ответил, что административная нагрузка на малый бизнес снижается. Люди говорят, что озабочены падением доходов вообще, а им отвечают – вы не совсем правы, зарплаты-то растут, а доходы падают, потому что НДС, кредиты не надо было брать.

Это прием риторического медийного манипулирования. Не то, чтобы вы, люди, неправы, но давайте сместим акценты. Очень странная ситуация, когда предприниматель обращается с проблемой, а президент отвечает ему, что предприниматель не разбирается в ситуации, возникает вопрос – у кого искаженные данные?

Все это напоминает позднесоветский период– тогда тоже повестка власти начала все больше и больше расходиться с нуждами населения. По телевизору победная борьба за урожай, а у населения перед глазами пустые полки. Сейчас, понятно, пустых полок нет, но ситуация похожа.

И то, что власть смотрит через свою призму на состояние дел и точку зрения народа не воспринимает – тревожная тенденция. И здесь аналогия с Горбачевым и поздним СССР в принципе удачна. Ситуация типологически очень схожа, но на повестку власть все же реагирует, судя по темам подобных мероприятий, все-таки на первом месте социально-экономические вопросы, а не внешняя политика. Но взгляды на эту повестку все дальше и дальше расходятся.