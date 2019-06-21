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ЦБ нашел нарушения требований кибербезопасности во всех проверенных банках

15:37 21.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Во всех 75 банках, проверенных ЦБ с начала 2019 года, выявлены те или иные нарушения требований кибербезопасности. Об этом объявила глава Банка России Эльвира Набиулина, передает ТАСС

Набиуллина отметила, что обнаруженные у банков проблемы нельзя назвать критическими, «но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения».

Проверка соблюдения банками требований кибербезопасности входит в полномочия ЦБ с 2018 года. В первый год действия новых правил ЦБ проверил 58 банков, во всех из них также были обнаружены нарушения.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности заявил, что Сбербанк является самым «лакомым куском» для киберпреступников.

«Мы (Сбербанк), естественно, самый лакомый кусок в стране с точки зрения киберпреступников. На нас они оттачивают свое мастерство, они любят нас атаковать. И вот все эти дни, начиная от сайта киберконгресса и заканчивая всеми нашими операциями, в том числе полигоном, — все они были атакованы множество раз», — заявил Греф.

Он добавил, что речь идет о DDoS-атаках, спаме и попытках заразить различными вирусами.

Темы: Банки в России, Сбербанк, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.06.2019, 17:21
Гость: кадет

Гос. чиновники занимаются болтовней, пустозвонством и пустобрюхством. Кибербезопасность, искусственный интеллект, цивровизация, инновации и нанонизации. Нет главного - нет нормального экономического роста в стране(привет ЦБ и всей этой конторе дилетантов и аферистов), нет доступных кредитов для ведения бизнеса(привет министру-троцкисту Браверману).
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