ЦБ нашел нарушения требований кибербезопасности во всех проверенных банках

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Во всех 75 банках, проверенных ЦБ с начала 2019 года, выявлены те или иные нарушения требований кибербезопасности. Об этом объявила глава Банка России Эльвира Набиулина, передает ТАСС.

Набиуллина отметила, что обнаруженные у банков проблемы нельзя назвать критическими, «но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения».

Проверка соблюдения банками требований кибербезопасности входит в полномочия ЦБ с 2018 года. В первый год действия новых правил ЦБ проверил 58 банков, во всех из них также были обнаружены нарушения.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в ходе Международного конгресса по кибербезопасности заявил, что Сбербанк является самым «лакомым куском» для киберпреступников.

«Мы (Сбербанк), естественно, самый лакомый кусок в стране с точки зрения киберпреступников. На нас они оттачивают свое мастерство, они любят нас атаковать. И вот все эти дни, начиная от сайта киберконгресса и заканчивая всеми нашими операциями, в том числе полигоном, — все они были атакованы множество раз», — заявил Греф.

Он добавил, что речь идет о DDoS-атаках, спаме и попытках заразить различными вирусами.