«Ты должен быть «грязным», как все»

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Бывший ростовский оперативник рассказал, как надо «правильно» подбрасывать наркотики, чтобы дело не развалилось в суде, и раскритиковал «коллег», которые пытались подставить Ивана Голунова. ВИДЕО



Стоп-кадр из видео в YouTube

Интервью Алексей Р. (имя изменено) дал одному из российских телеканалов для сюжета о проблеме применения самой «народной» статьи - ст. 228 УК РФ (хранение и распространение наркотических средств). «Блокнот Ростов» публикует полную версию рассказа бывшего оперативника о том, как возбуждаются уголовные дела за подобные преступления. Точнее, как возбуждаются именно такие дела, когда надо «закрыть» конкретного человека.

По словам Алексея, делом Ивана Голунова явно занимались не самые опытные сотрудники отдела по борьбе с наркотиками.

- Все было сделано очень топорно, - утверждает бывший ростовский полицейский. - Видимо, «коллеги» были уверены, что им за это ничего не будет. Они не подготовились: ничего не выяснили о человеке, которому решили подбросить наркотики. Адвокат Голунова совершенно правильно потребовал сделать смывы и снять отпечатки пальцев. Вот если бы оперативники подготовились получше, то и смывы были бы у них, и отпечатки.

Тут же бывший опер объясняет, как сделать так, чтобы у «клиента» появились и отпечатки на нужном месте, и следы под ногтями.

- Руки совершенно элементарно можно испачкать - дать что-то подержать, он бы даже не знал, что держит в руках. С отпечатками тоже решается: у человека руки в наручниках завернуты сзади, можно навалиться и прижать его пальцы к пакетику. В этом деле самое главное - «железные» понятые. Те, которые потом на суде подтвердят, что все было сделано по закону и никакого насилия не было, что бы там не кричал обвиняемый. Вообще, во всех делах о наркотиках понятые играют важнейшую роль. Как правило, это определенные люди, которые есть у каждого оперативника. Я потому и говорю, что в деле с Голуновым ребята чувствовали себя абсолютно безнаказанно, у них были хорошие гарантии безопасности. Они собрались «шить» журналисту не просто хранение, но даже распространение. А это доказать гораздо сложнее: там должен быть зафиксирован факт сбыта, уже при других понятых; одних весов и хранения наркотиков мало.

Известный журналист-расследователь Иван Голунов стал жертвой попытки подброса наркотиков

Как известно, дело Ивана Голунова было закрыто под давлением общественности и коллег журналиста, которые возмутились задержанием автора громких расследований о коррупции в различных эшелонах власти и сферах бизнеса. Алексей считает, что никто оперативникам за эту работу не платил, скорее всего, они выполняли приказ вышестоящего начальства.

- Я уверен, что исполнители работали по приказу, а их руководство кто-то попросил или сверху, или «за дорого». Наркотики - самая простая статья, в суде практически никогда не оправдывается. Направление было выбрано правильное, но произошла осечка на уровне исполнителей, - утверждает он.

Алексей говорит, что фальсификация дел о хранении и распространении в России была поставлена на поток после того, как в стране ужесточили наказание за этот вид преступления. Причем делалось это на фоне сохранения т. н. «палочной» системы работы МВД.

- Бич этой системы - «аналогичный показатель прошлого года» или так называемая «палочная» система, - объясняет бывший сотрудник. - Сотрудники не хотят это делать, но правила работают так: если в прошлом году, например, в Ростове было раскрыто 1000 преступлений, связанных с наркотиками, то в этом году должно быть 1001, в следующем будет 1002. Я думаю, если эту систему не изменить, то скоро людей не будет хватать на эти показатели. К тому же - это огромная куча наркоты, ее же надо где-то брать.

Были случаи, когда сотрудники полиции ездили в «колхозы» косить «траву», так сказать - делать заготовки на зиму. По качеству она такая, что продать ее не получится, но на экспертизу хватает. Это сейчас достаточно при себе иметь 4 гр марихуаны, а раньше надо был 21 гр.

Вот смотрите: 200 дней в году надо делать по два изъятия. Это 10 килограммов «травы». Отделы заранее готовились: весы, все дела. Трава была на вес золота буквально. Но тогда и арестовывали редко. В основном, брали бомжей каких-нибудь, маргиналов, им навешивали 3-4 эпизода - и все. А сейчас закон ужесточили, достаточно 4 гр, поэтому стали хватать молодежь, студентов.

Фальсифицировать уголовные дела по «наркотическим» статьям ради статистики полицейским проще всего

Бывший оперативники описывает, как может выглядеть идеальная картина фальсификаций:

- Лучше всего человека задержать по какой-нибудь административной статье. Любое нарушение, которое позволит посадить его в камеру. Это даёт право дежурным делать досмотр, нет ли у него при себе запрещенных предметов. Человек уверен в себе, говорит «нет». После чего у него из кармана достают пакетик «с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения». И человек даже не понял, когда это произошло: когда он ехал в «уазике» с двумя другими задержанными, или когда его «пэпээсники» доставляли.

Ростовчанин считает, что оперативники далеко не всегда идут на это по приказу или за деньги. По его оценке, более половины таких уголовных дел - последствия пресловутой «палочной» системы. А отказаться заниматься фальсификациями сотрудник, конечно, может, но это чревато.

- Показатели требуют со всех одинаково, - объясняет бывший опер. - Обычно для их исполнения выбираются «объекты» низшего социального уровня. Заказы тоже случаются, но, как правило, их принимает начальство. Сколько это стоит - подбросить наркотики невиновному человеку - я не знаю, но думаю, все зависит от статуса жертвы.

Да, полицейский может отказаться это делать, но бывает такое крайне редко. Ты сразу становишься изгоем, и твои же товарищи тебя подставят и вышибут из подразделения. Ты должен быть «грязным», как все.