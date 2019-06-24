«Двойные списания»: как приставы обирают россиян

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Судя по отзывам в социальных сетях, россияне часто сталкиваются с необоснованным взысканием средств службой судебных приставов

Они могут снять деньги со вклада или даже лишить части пенсии. Причем иногда средства взыскиваются дважды. На что приставы имеют право?

Россияне часто жалуются на необоснованные списания штрафов службой судебных приставов. Так, Константин из Москвы рассказывает, что, получая вклад в банке, он не досчитался 1 тысячи рублей. Как объяснили ему в кредитном учреждении, из службы судебных приставов пришло уведомление о выписанном ему штрафе за превышение скорости при вождении автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья.

Поскольку он штраф не оплатил, то приставы потребовали у банка списать сумму штрафа в принудительном порядке. Текущих счетов, например, счета, привязанного к зарплатной карте, у него нет, поэтому деньги списали из вклада. Никого не интересовало, что в Одинцовском районе Константин вообще не бывал, потом что живет далеко от Московской области.

«Понимают же, что из-за 1 тыс. рублей я в Одинцово ругаться не поеду, но, почитав отзывы в интернете, я понял, что подобных штрафов там выписано очень много. Видимо, это такой способ пополнения бюджета», — поделился он подробностями.

Елена делится другой историей. Ее мама болела и не могла вовремя оплатить счет за коммунальные услуги. Просрочка платежа составляла около месяца. После болезни она оплатила сразу две квитанции — за тот месяц, когда из дома не выходила, и за следующий. Каково было ее удивление, когда ровно на сумму первой платежки уменьшилась ее пенсия. В банке ей также объяснили, что деньги списаны по требованию службы приставов.

При этом, судя по социальным сетям, таких историй множество.

Добровольно – принудительно

По закону Федеральная служба судебных приставов (ФССП) удерживают с должника деньги принудительно, если он не погасил долг добровольно. Это делается в процессе исполнительного производства.

Оно начинается с заявления физлица или компании, которому должны деньги (взыскателя).

В службу судебных приставов поступает документ, на основании которого возбуждается исполнительное производство. Как правило, он выписывается по решению суда. Однако в законе предусмотрен ряд случае, когда это можно сделать и без решения суда. Например, соглашение с нотариусом об уплате алиментов можно предъявить в ФССП напрямую, не обращаясь в суд.

При этом в любом случае пристав должен уведомить должника о возможности добровольно погасить долг в срок до 5 дней включительно. Он отсчитывается с даты, когда было получено постановление о возбуждении исполнительного производства. Приставы отправляют его через Почту России — заказным письмом с уведомлением о его вручении.

Когда должник забирает это письмо на почте, то он расписывается в уведомлении и ставит на нем дату получения.

Если должник письмо на почте не забирает – а причину, почему оно не дошло адресату, никто устанавливать не будет, то оно пролежит в отделении 30 дней. А потом вернется обратно к приставу.

Закон считает, что если письмо было доставлено на почту, то должник уведомлен о возбуждении производства. Разбираться, почему вы не получили документ, пристав не обязан.

Закон предписывает приставу взыскивать в первую очередь безналичные деньги. Работники ФССП вправе запросить у банков информацию о счетах должника и дать им поручение списать деньги.

В настоящее время пристав одним кликом мыши компьютера может заблокировать счета в банке и вклады, а также списать с них средства в большинстве кредитных учреждений. Дело в том, что у ФССП заключено с ними соглашение об электронном обмене данными.

Между тем нередко также встречаются ситуации, когда приставы списывают средства, на которые взыскание не может быть наложено.

Это, например, алименты или пенсия по потери кормильца, говорит член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев. Такое происходит часто, и виноват оказывается именно должник, а не на должностное лицо.

Дело в том, что, получив уведомление от пристава, должник должен сам направить в ФСПП информацию, какие средства находятся на его счетах. Делать это нужно в письменном виде сразу после получения письма, говорит Гавришев.

В два раза больше штрафов

При этом списать деньги и заблокировать счёт банк может и до получения уведомления от приставов.

Иногда взыскатель просит выдать постановление о возбуждении исполнительного производства ему на руки и обращается в банк сам.

В результате деньги со счета банк может списать несколько раз: по запросу как пристава, так и самого физлица, которому должны деньги.

Банк не обязан проверять, проходило уже списание средств в рамках одного и того же документа и исполнительного производства или нет.

При этом застраховаться от таких «двойных» списаний практически невозможно, говорит Гавришев.

Если деньги списали со счета несколько раз, то сначала необходимо разобраться, действительно ли деньги ушли со счета или они только заблокированы, советует юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев.

Но если списание действительно произошло несколько раз, надо незамедлительно уведомить пристава, предъявить выписки по счетам и/или квитанцию об оплате долга и потребовать вернуть деньги. Писать заявление нужно в письменном виде.

В целом нужно постоянно проверять состояние своего текущего счета или счета кредитной карты в банкомате или в онлайн банке, чтобы не «прошляпить» неожиданное списание, советует СЕО консалтинговой группы Bulad&Co Булад Субанов.

«К сожалению, никакой ответственности за деньги клиентов банков судебные приставы не несут, они вообще не задумываются о том, что за одно и тот же правонарушение деньги могут быть списаны несколько раз и не в одном банке», — напоминает Субанов.

Если денежные средства еще не ушли с депозитного счета судебных приставов, например, не отправлены в бюджет, то их не сложно вернуть, говорит Владимир Шалаев.

Если же они были перечислены взыскателю, то человеку самому придется заниматься их возвратом.

Единственная возможность обезопасить себя от таких случаев – это, получив уведомление о штрафе или другом долге, скорее его выплачивать и сразу после оплаты надо ставить в известность службу судебных приставов.

«Лучше сделать это лично, получить на руки документ и не терять его, потому что в системе госуслуг часто что-то сбоит, квитанции выставляются повторно, и потом доказать, что по этому эпизоду ты уже платил, очень сложно», — отмечает Булад Субанов.

Автор - Елена Гостева