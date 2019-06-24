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В Москве пройдет презентация книги Игоря Бойкова о распаде советской государственности

19:15 24.06.2019

Выход нового романа Игоря Бойкова совпал с «чёрным юбилеем»

26 июня публицист и писатель Игорь Бойков представит в Москве свою новую книгу – «Кумач надорванный. Роман о конце перестройки».

Произведение автора посвящено одной из самых мрачных эпох в истории страны – распада советской государственности и погружения России в многолетнюю смуту. В художественной форме автор формулирует ответы на тяжкие вопросы нашего бытия: каковы они, движущие силы буржуазно-криминальной революции рубежа 90-х? Почему за новоявленными революционерами в массе пошёл народ? Что двигало теми, кто поддержал реформаторов искренне?

Съезды народных депутатов, суверенизация РСФСР, прорыв Ельцина к власти, ГКЧП и его финал…

Выход нового романа Игоря Бойкова совпал с «чёрным юбилеем» – тридцатилетием тех дней мая–июня 1989 г., после которых Страна Советов покатилась к краху. Но роман не просто исторический. Он - о людях, накликавших бурю.

Презентация книги состоится в Москве 26 июня 2019 г.

Адрес проведения презентации: Дом Книги на Камергерском, ул. Большая Дмитровка д.7/5, строение 1 (ст.м. «Охотный ряд», «Театральная». Выход к театру Оперетты)
Начало в 19:00, вход свободный.

Игорь Бойков - русский писатель-публицист. Автор рассказов, очерков, романов, многочисленных статей по общественно-политической проблематике. Прозаические произведения посвящены эпохе перестройки, распада Советского Союза, межнациональных кофликтов, чеченских войн, становления постсоветской государственности. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Член Союза журналистов России. Член Союза писателей России.

Темы: Литература в России, История СССР
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 07:15
Гость: Сердечник

советский строй закончился тогда когда люди стали говорить, что за границей рай. а проблемы стали представлять как нерешаемые даже теоретически. вскоре стали ныть что заграница поможет...
если в 60е об этом говорили немногие, то в 80е абсолютно все.
а люди, которые не видят решения проблем прежде в себе уже чтобы не меняли - они бессильны, ибо утратили веру в себя и вся их деятельность имитация, а порой агония... так что и помогают им тоже притворно, уже ожидая их полного и окончательного падения...
25.06.2019, 06:47
Гость: Нет

Да ладно - одной из самых мрачных эпох в истории ! Нерусский - точно ! Много слов, а мыслей клубок .
25.06.2019, 05:22
Гость: Анатолий С

Хватит говорить о РАСПАДЕ Советского Союза. СССР преднамеренно РАЗРУШИЛИ, а не распался.
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