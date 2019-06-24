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Борец с коррупцией в Сочи попался на многомиллионной взятке

17:30 24.06.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи при получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Об этом 24 июня сообщил портал Anticorr.media со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, 3,5 миллиона рублей передавались силовику за помощь в уклонении от уголовной ответственности. Посредником при передаче взятки выступал адвокат.

Отмечается, что сейчас задержанный страж порядка отстранен от служебных обязанностей. Факт коррупционного преступления был зафиксирован сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю, которые участвовали в операции по поимке преступника. 

В данный момент собираются дополнительные доказательства причастности стража порядка к получению взятки. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Темы: Краснодарский край, Сочи, Борьба с коррупцией в России, Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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24.06.2019, 19:40
Гость: Пенсионер

Что за армагеддон творится в России:
1) Борцы с коррупцией - первые взяточники
2) Борцы с наркотиками - защищают наркомафию и подкидывают наркотики
3) Полиция стала хуже милиции - самая большая и страшная ОПГ в стране
4) Депутаты - главные воры в законе, сами себе создают законы, по которым они получают огромные деньги, ничего не сделав для улучшения жизни в стране, и которые отобрали деньги у пенсионеров, для которых подняли пенсионный возраст так, что на пенсию можно уйти только прямо на кладбище, так и не получив свою заработанную пенсию.
5) Пьяные прокуроры и судьи творят беспредел на дорогах, но они защищены законом - тоже воры в законе, они должны нести большую ответственность за содеянное, чем простые граждане, а все наоборот - они небожители и не подсудны.
24.06.2019, 19:34
Гость: Саргс

Позорище! Стыдоба" Да разве можно брать так мало? Это же дискредитация всей системы!!!
24.06.2019, 19:23
Гость: D.D.

комменты засекречены на 50 лет
(ну, или пока ишак-падишах не сдохнет)
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