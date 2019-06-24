Борец с коррупцией в Сочи попался на многомиллионной взятке

17:30

Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Сочи при получении взятки в 3,5 миллиона рублей. Об этом 24 июня сообщил портал Anticorr.media со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, 3,5 миллиона рублей передавались силовику за помощь в уклонении от уголовной ответственности. Посредником при передаче взятки выступал адвокат.

Отмечается, что сейчас задержанный страж порядка отстранен от служебных обязанностей. Факт коррупционного преступления был зафиксирован сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю, которые участвовали в операции по поимке преступника.

В данный момент собираются дополнительные доказательства причастности стража порядка к получению взятки. Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.