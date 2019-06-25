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Правительство увеличит детские пособия для малоимущих семей

16:12 25.06.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что принято решение увеличить размер пособий по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет, живущих в малообеспеченных семьях. Его слова привел «Интерфакс».

«Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сказал Медведев на совещании по вопросу о достижении национальных целей развития РФ в сфере демографии.

Вопрос повышения детских пособий подняли в ходе «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. На пособия в размере 50 рублей пожаловалась женщина, которая, по данным «Открытых медиа», работает в администрации подмосковного города Серпухов.

Владимир Путин говорил, что пособия на детей будут повышены до прожиточного минимума. По словам президента, такие пособия смогут получать семьи с доходом в два прожиточных минимума на человека. Это 70% российских семей, говорил он.

Размер пособия по уходу за ребенком был установлен на уровне 50 рублей в 1994 году и с тех пор не менялся.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Материнские платы, Дети, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2019, 18:16
Гость: xmyr

Великое и нужное дело, Бог в помощь.
25.06.2019, 18:13
Гость: Пенсионный возраст

еще поднимут?
25.06.2019, 17:25
Гость: Так выпьем

за упокой правительства и презилента,мешаюшего правительству.
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