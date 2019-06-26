]]>
]]>
Главная В России

Как «рисуют» подписи за Беглова

16:32 26.06.2019

Активисты требуют привлечь Александра Беглова к ответственности по 142-й статье УК РФ

В Санкт-Петербурге активисты местного штаба оппозиционного политика Алексея Навального опубликовали 11-минутное расследование о подделке подписей в поддержку провластного кандидата в губернаторы города, "давнего приятеля Путина" Александра Беглова в администрации Выборгского района.

Стоп-кадр видео 

Запись демонстрирует, что политические активисты смогли беспрепятственно пройти в здание администрации (у них не спросили даже паспорт) и получить там задание, представившись стажерами. Визитерам было предложено заполнить подписные листы персональными данными петербуржцев, которые якобы согласились поставить подпись в поддержку Беглова. "Стажерам" даже выдали шаблон с ошибками, которыми планировалось замаскировать фальсификацию подписей.

"Когда мы достоверно убедились, что весь процесс фальсификаций курируется администрацией, мы решили разогнать эту художественную мастерскую имени Беглова", - говорят активисты. Они подошли к участницам фальсификации, переписывавшим подписные листы в поддержку Беглова, и предупредили их об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 142 ("фальсификация избирательных документов группой лиц по предварительному сговору; карается лишением свободы на срок до трех лет).

Сначала бюджетники, участвовавшие в фальсификации опешили, а некоторые из них попытались незаметно покинуть помещение. Затем одна из женщин, которой оказалась замдиректора гимназии N 61 по АХЧ Елена Орлова, заблокировала выход и попыталась заставить активистов удалить видеозаписи, доказывающие факты фальсификаций. Орлова также "попыталась украсть камеру". Охранник в это время просто куда-то звонил по стационарному телефону. Удержать активистов педагогу не удалось.

"Через пять минут мы вернулись в администрацию, но актовый зал уже оказался совершенно пустым: ни сотрудников, ни подписных листов. Улики были сразу надежно спрятаны от глаз посторонних", - подчеркивают авторы расследования.

Активисты штаба Навального также нашли женщину, которая была обозначена как сборщик подписей на бланках, лежавших в администрации. Она заявила, что не давала своего согласия на подобную работу с ее личными данными. Навестили авторы расследования и пожилых супругов, которые якобы отдали свои подписи в поддержку Беглова. Однако они не смогли подтвердить, что действительно сами ставили подписи за ставленника Кремля.

В финале видеозаписи заместитель руководителя штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева заявила, что их команда требует привлечь Александра Беглова к ответственности по 142-й статье УК РФ, поскольку, по их данным, именно по распоряжению избирательного штаба Беглова чиновники районных администраций приступили к подделке подписных листов.

На прошлой неделе петербургский штаб Навального опубликовал короткое видео, в котором сотрудники администрации Выборгского района Петербурга заполняют подписные листы в поддержку кандидата в губернаторы Александра Беглова. Позже сам Беглов заявил, что его предвыборный штаб не имеет к происходящему на записи отношения и попросил правоохранительные органы провести проверку, пишет "Форпост".

Темы: Санкт-Петербург, Выборы в органы власти в России
Источник: Newsru.com
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.06.2019, 20:17
Гость: ...

Але,Але,Але... стоп плиз. Почему от имени Навального? Это раз. Я вижу очень позитивные изменения, поскольку живу в Петербурге- это два. Опять начинают « зарывать « нормально работающего человека?!
Беглов понизил тарифы ЖКХ ! По меркам сегодняшнего времени это вообще что-то невероятное! Дороги ремонтируются, в соц сетях прислушиваются к мнению граждан и выполняют ! их требования. И что вдруг начало происходить? Хорошо работающего человека опять начинают поливать грязью. Не удивлюсь, что начнут «копать» под него как под Грудинина. Скоро и три копейки наверное найдут в европейском банке. И ничего, что у всех власть имущих сейчас в заграницах миллионы долларов и евро на счетах .. на это как-то само собой глаза закрывают. Дайте нормально работать нормальному хорошему человеку. Ну в конце концов должен же хоть кто-то быть честным и трудолюбивым в этой стране и прислушиваться к проблемам простых граждан.
Забанят конечно мой коммент..
26.06.2019, 18:24
Гость: даконешно

та, да, 125% будут за...)))
26.06.2019, 17:28
Гость: "Все"

за Беглова.
Все комментарии (5)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.