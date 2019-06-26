Как «рисуют» подписи за Беглова

16:32

Активисты требуют привлечь Александра Беглова к ответственности по 142-й статье УК РФ

В Санкт-Петербурге активисты местного штаба оппозиционного политика Алексея Навального опубликовали 11-минутное расследование о подделке подписей в поддержку провластного кандидата в губернаторы города, "давнего приятеля Путина" Александра Беглова в администрации Выборгского района.

Стоп-кадр видео

Запись демонстрирует, что политические активисты смогли беспрепятственно пройти в здание администрации (у них не спросили даже паспорт) и получить там задание, представившись стажерами. Визитерам было предложено заполнить подписные листы персональными данными петербуржцев, которые якобы согласились поставить подпись в поддержку Беглова. "Стажерам" даже выдали шаблон с ошибками, которыми планировалось замаскировать фальсификацию подписей.

"Когда мы достоверно убедились, что весь процесс фальсификаций курируется администрацией, мы решили разогнать эту художественную мастерскую имени Беглова", - говорят активисты. Они подошли к участницам фальсификации, переписывавшим подписные листы в поддержку Беглова, и предупредили их об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 142 ("фальсификация избирательных документов группой лиц по предварительному сговору; карается лишением свободы на срок до трех лет).

Сначала бюджетники, участвовавшие в фальсификации опешили, а некоторые из них попытались незаметно покинуть помещение. Затем одна из женщин, которой оказалась замдиректора гимназии N 61 по АХЧ Елена Орлова, заблокировала выход и попыталась заставить активистов удалить видеозаписи, доказывающие факты фальсификаций. Орлова также "попыталась украсть камеру". Охранник в это время просто куда-то звонил по стационарному телефону. Удержать активистов педагогу не удалось.

"Через пять минут мы вернулись в администрацию, но актовый зал уже оказался совершенно пустым: ни сотрудников, ни подписных листов. Улики были сразу надежно спрятаны от глаз посторонних", - подчеркивают авторы расследования.

Активисты штаба Навального также нашли женщину, которая была обозначена как сборщик подписей на бланках, лежавших в администрации. Она заявила, что не давала своего согласия на подобную работу с ее личными данными. Навестили авторы расследования и пожилых супругов, которые якобы отдали свои подписи в поддержку Беглова. Однако они не смогли подтвердить, что действительно сами ставили подписи за ставленника Кремля.

В финале видеозаписи заместитель руководителя штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева заявила, что их команда требует привлечь Александра Беглова к ответственности по 142-й статье УК РФ, поскольку, по их данным, именно по распоряжению избирательного штаба Беглова чиновники районных администраций приступили к подделке подписных листов.

На прошлой неделе петербургский штаб Навального опубликовал короткое видео, в котором сотрудники администрации Выборгского района Петербурга заполняют подписные листы в поддержку кандидата в губернаторы Александра Беглова. Позже сам Беглов заявил, что его предвыборный штаб не имеет к происходящему на записи отношения и попросил правоохранительные органы провести проверку, пишет "Форпост".