Сергиев Посад решили превратить в православный Ватикан за 140 млрд рублей

16:00

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120–140 миллиардов рублей. Об этом он рассказал газете «Ведомости».

Стратегию развития Сергиева Посада по заказу госкомпании Дом.РФ подготовило консалтинговое бюро «Стрелка». Для сравнения: на всю программу благоустройства российских городов за два года из федерального бюджета было потрачено около 50 миллирадов рублей.

В «Стрелке» предложили почти полностью перестроить центр города и поделить его на духовную и административную части. Перестройка затронет примерно 400 гектаров в центре Сергиева Посада при общей площади города в 1200 га, отметил Токарев.

По проекту рядом с лаврой на проспекте Красной армии обустроят культурно-представительский центр, в который войдут музей православного искусства, молодежный православный культурный центр, патриаршая богословская библиотека, конгресс-центр, гостиница, высший церковный суд, корпус синодальных учреждений, миссионерский корпус, патриарший дом приемов, представительства автокефальных церквей и центр православных медиа.

Для этого все госучреждения перенесут в административно-деловой центр в противоположный конец города, вдоль улицы Симоненкова. Всего там разместят 23 учреждения, включая военкомат и МВД.

В жилых районах предлагается построить 11 районных и 20 локальных центров, возведя в общей сложности 800 тысяч квадратных метров жилья. Райцентр будет объединять супермаркет, кинотеатр, спорткомплекс, диагностический кабинет и центр госуслуг, а локальный – школу, детсад, аптеку, магазин, остановку общественного транспорта и спортивную площадку

90% средств на реализацию проекта должно поступить из федерального бюджета, остальные 10% — из бюджета Подмосковья. Эксперты работающей в сфере коммерческой недвижимости международной компании Colliers в свою очередь отметили, что инвестиции в жилье, школы и культурно-просветительские объекты могут обойтись властям в 85–100 миллиардов рублей, если не учитывать транспортную и инженерную инфраструктуру.

Профессор МГУ Наталья Зубаревич добавила, что весь консолидированный бюджет Московской области составляет 672 млрд руб. «Думаю, они надеются на набожность высоких начальников. <...> Но у Московской области масса других нерешенных вопросов: дороги, мусорная проблема, дефицит детских садов и школ», — отметила она.

В пресс-службах РПЦ и КБ «Стрелка» на запросы издания не ответили, а представитель правительства Московской области от комментариев отказался.