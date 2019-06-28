Потоп добрался до стоянки самолетов в Шереметьево

19:08

Стоянка самолетов у терминала В аэропорта Шереметьево в Московской области подтоплена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца происшествия.

Отмечается, что пассажиров через огромную лужу перевозят на автомобилях «Газель», колеса которых утопают в ней наполовину. Собеседник агентства также заметил, что прошлом году уже наблюдал похожую ситуацию.

В пресс-службе Шереметьево ТАСС сообщили, что подтопление на вылетах самолетов никак не отразилось. «Рейсы выполняются по расписанию», — сказали там.

Ранее появилась информация об образовании глубокой лужи на участке Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе на подъезде к терминалу B аэропорта Шереметьево. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигала нескольких км. Пресс-служба Шереметьево попросила пассажиров пользоваться аэроэкспрессом и межтерминальным переходом.