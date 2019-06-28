«Подсунули президенту модную идею»

Эдуард Лимонов о крахе либерализма в интервью Путина и влиянии советников на президента



Интервью Владимира Путина Financial Times. Стоп-кадр из видео в YouTube

"Либеральная идея себя изжила просто окончательно", – заявил президент Владимир Путин в интервью журналистам The Financial Times, отвечая на вопрос, сможет ли Россия сохранить иммунитет от новой волны популизма, которая привела в США к власти Трампа и Brexit'у в Британии.

Путин добавил, что такие элементы либеральной модели, как политика мультикультурализма и миграционная политика, признаны нереалистичными самими "западными партнерами".

Это высказывание президента процитировали практически все российские издания, сместив, таким образом, акценты всего интервью Путина на простую мысль о смерти либерализма.

Президент же в интервью The Financial Times довольно много и охотно философствовал о противоречиях между традицией и либеральной идей, но тут же добавлял, что не было никогда чисто либеральных идей или чисто традиционных.

Он призывал "дать возможность существовать различным идеям", опять же говоря о либерализме. Да и сам признавался в бытовом либерализме. "Я не сторонник того, чтобы немедленно всё заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать", – говорил президент.

"Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать нужно в чём‑то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чём речь", – подытожил президент. Впрочем, понят комментаторами он не был, и интервью многие трактовали в лоб.

Писатель, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов копнул глубже и обнаружил в ответах Владимира Путина цитаты из последней книги "Против либерализма" правого французского философа Алена Де Бенуа. Впрочем, считает он, президенту, скорее всего, просто предложили модную концепцию читавшие новинку советники.

– Владимир Путин дал интервью The Financial Times, где, по мнению комментаторов, предрек конец существования либерализма, что бы это значило? Может быть, конец либерального экономического курса правительства РФ?

– Он имел в виду что-то совершенно не то. На самом деле на две трети Российская Федерация – государство либерализма. У нас вся экономика либеральная. Как я говорю: четыре министра-капиталиста. Все же они либералы? То, что он пользуется патриотизмом для воодушевления народных масс, совершенно не означает, что наша страна перестала быть либеральной.

Я думаю, что на Владимира Владимировича влияют его советники. Помните, он озвучивал идею развития технологий искусственного интеллекта, их мирового господства? Я думаю, что у него нет просто даже времени, чтобы серьезно изучать эту проблему.

Искусственный интеллект, на самом деле, это опасная вещь. Не дай, как говорится, бог. Я думаю, изучи Путин вопрос, он бы не вышел с этой идеей, но он вышел. И это такой выпендреж. Такой же выпендреж – слова против либерализма.

Знаете, я в мае был в Париже, тусовался с "Желтыми жилетами", там был и суперпопулярный ныне философ Ален Де Бенуа, мой старый друг, такой римский папа для правых. Его последняя книга "Против либерализма" наводит на мысли, что кто-то в окружении Путина прочитал ее. Наши же интеллектуалы ведь так любят выбирать отдельного философа и носиться с ним. С Деридой они носились, потом откапывали что-то еще.

Видимо, советники Путина откопали где-то Алена Де Бенуа, это не трудно, о нем сейчас много говорят, книга только вышла, да и сама идея быть против либерализма популярна. Подсунули Путину модную идею, особенно не вдаваясь, – вот и вышел против либерализма.

– Президент аргументировал свою позицию, кстати, тем, что в Европа не справляется с миграционным кризисом.

– Да, в известном смысле это так. Европа не может справиться с миграцией и это действительно следствие политики, близкой к либерализму.

– Но все же, может, Ален Де Бенуа лучше, чем то что, у нас читали до этого, Дерида, например?

– Знаете, я это воспринимаю как данность (успех Де Бенуа, – прим. Накануне.RU). Когда я в середине мая в Париже был, даже взял у него интервью. Мне его идеи очень близки, мы из общей школы что ли, ходили в одни политические ясли. Рано или поздно он бы восторжествовал.

Наш же президент, ну что говорить, он то в тему искусственного интеллекта ударится, то выложит западным журналистам, что либерализм себя изжил. Думаю, что я прав, зная, как циркулируют идеи, как Россия всегда смотрела на Францию с определенным восхищением, так дело и обстоит. Просто [ему подсказали] интеллектуалы, советники Путина, которых мы, возможно, и не знаем, а может, и знаем, как того же Суркова, хоть он и не особенно сейчас в фаворе.

Да, мое объяснение более сложное, чем простецкие толкования рубаха-парней, но я думаю, оно и самое верное.