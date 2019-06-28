Журналистка Баронова о ситуации с Митрохиным: Волков и Навальный «расчищают поляну» для Соболь

22:36

Журналист Мария Баронова высказала свое мнение по поводу травли командой Навального кандидата в депутаты в Мосгордуму Сергея Митрохина

Сторонник блогера Волков заявил о том, что «яблочнику» рисуют подписи. Баронова называет травлю Митрохина охотой на ведьм. По её мнению это делается с целью расчистить дорогу для Любови Соболь. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Сергей Митрохин © KM.RU, Алексей Белкин

Публицистка напомнила о том, как «навальнисты» убрали с пути Соболь фаворита кампании по 43-ему округу Анну Федермессер. Сейчас «хомяки» Навального вцепились в Митрохина, чтобы ликвидировать угрозу для Соболь, считает Баронова.

"Цель этой охоты на ведьм — не законность и не создание равных возможностей для всех кандидатов. А зачистка поляны под конкретную Любу Соболь", — написала она.

Мария отметила, что московский электорат будет свидетелем игры в «вышибалу» вплоть до выборов, и порекомендовала запастись попкорном.

К травле Митрохина навальнисты приступили, как только сами получили обвинения в фальсификациях. Журналист Антон Красовский разоблачил команду Навального в сборе нереального количества подписей. Заявляемые ими показатели могут быть достигнуты только в трех случаях, которые не имеют отношения к команде Навального, считает Антон. Исходя из этого, он сделал вывод, что про 500 подписей ежесуточно можно либо соврать, либо сфальсифицировать их.