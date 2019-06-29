Счетная палата сообщила о массовой ликвидации школ в России

16:07

Оптимизация системы образования, которая проводится в России с начала 2000-х, обернулась массовой ликвидацией школ и сокращением числа дошкольных учреждений. Такие данные на «правительственном часе» привела аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

В первую очередь под каток реформы попали школы в сельской местности. За 18 лет их стало меньше почти вдвое: если в 2001 году функционировало 46 тысяч таких школ, то сейчас осталось только 24 тысячи.

В городах оптимизация уничтожила каждую пятую школу: их число сократилось с 23 тысяч до 18. «Под нож» попали даже детские сады - их стало меньше на 3 тысячи (48 тысяч против 51), пишет Finanz.ru.

Как итог, детям порой приходится учиться во вторую или даже третью смену, констатировала Орлова: в таком режиме учится 13% школьников или более 2 млн учащихся.

«К 2024 году численность школьников составит почти 20 миллионов, и система общего образования должна отвечать этому вызову», - подчеркнула аудитор, добавив, что нацпроект «Образование», включенный в план «прорыва» на четвертый срок президента Владимира Путина, слишком слабо профинансирован, чтобы выполнить поставленные задачи.

Хотя программа развития образования декларируется как способ «вернуть российскому образованию былое величие» и сделать его «базой для прорывного научно-технического и социально-экономического развития», на эти цели выделяется всего 800 млрд рублей за 6 лет - менее 3% от общей стоимости нацпроектов.

Россия, подчеркивает Орлова, вдвое отстает от ведущих стран мира по расходам на образование: на эти цели выделяется 3,6% ВВП против 5-7% в лучшей мировой практике.