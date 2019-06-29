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Счетная палата сообщила о массовой ликвидации школ в России

16:07 29.06.2019
Счетная палата РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Счетная палата РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Оптимизация системы образования, которая проводится в России с начала 2000-х, обернулась массовой ликвидацией школ и сокращением числа дошкольных учреждений. Такие данные на «правительственном часе» привела аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

В первую очередь под каток реформы попали школы в сельской местности. За 18 лет их стало меньше почти вдвое: если в 2001 году функционировало 46 тысяч таких школ, то сейчас осталось только 24 тысячи.

В городах оптимизация уничтожила каждую пятую школу: их число сократилось с 23 тысяч до 18. «Под нож» попали даже детские сады - их стало меньше на 3 тысячи (48 тысяч против 51), пишет Finanz.ru.

Как итог, детям порой приходится учиться во вторую или даже третью смену, констатировала Орлова: в таком режиме учится 13% школьников или более 2 млн учащихся.

«К 2024 году численность школьников составит почти 20 миллионов, и система общего образования должна отвечать этому вызову», - подчеркнула аудитор, добавив, что нацпроект «Образование», включенный в план «прорыва» на четвертый срок президента Владимира Путина, слишком слабо профинансирован, чтобы выполнить поставленные задачи.

Хотя программа развития образования декларируется как способ «вернуть российскому образованию былое величие» и сделать его «базой для прорывного научно-технического и социально-экономического развития», на эти цели выделяется всего 800 млрд рублей за 6 лет - менее 3% от общей стоимости нацпроектов.

Россия, подчеркивает Орлова, вдвое отстает от ведущих стран мира по расходам на образование: на эти цели выделяется 3,6% ВВП против 5-7% в лучшей мировой практике.

Темы: Дошкольное образование в России, Школьное образование в России, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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29.06.2019, 19:42
Гость: Сердечник

о детях никто не думает, адаптация к школе не у себя в деревне, даже районе чревата различными трудностями не только ухудшающими успеваемость. но и делающих в итоге их чёрствыми и безразличными - вот тебе и оптимизировали... не там деньги считаете!
29.06.2019, 19:36
Гость: Саргс

Не совсем понятно, как расценивать выступление госпожи Орловой, как набат, или как отчёт об успешно проделанной работе. Ведь «отчитывалась» она перед теми, кто как раз проводил и продолжает проводить политику по «оптимизации» научно-производственного потенциала страны, систем образования, здравоохранения, наконец, самого населения. Я уж молчу о намерении реворматоров вообще прекратить выплату пенсий старикам. Нужно вновь и вновь напоминать в СМИ, что в планах этого, с позволения сказать, правительства стоит пункт (внимание!!!) ликвидации малых и средних городов России, которые, видите ли, убыточны для тех, кто безостановочно выкачивает из России и переводит за рубеж сотни миллиардов долларов, только официально – по 5 с лишним трлн. рублей каждый год. И члены этого правительства и их бессменный главарь никуда не делись, они, как ни в чём не бывало, продолжают усердно трудиться на благо несуществующего олигархата.
29.06.2019, 19:14
Гость: дело в том

что школы учат запоминать но разучат думать. Хорошо только
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ обучение, но на самых разных уровнях.
Например, научить шить, научить программировать, натренировать
в спорте. А школа должна научить писать и читать - 4 класса достаточно. А 11 классов - это чтобы ученик получил ОТВРАЩЕНИЕ
к знаниям. Что и видно сейчас.
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