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День сбора подписей в Москве стал последней попыткой мобилизовать оппозиционных избирателей

22:43 30.06.2019

По мнению главы центра урегулирования социальных конфликтов, назначение этой «гулянки» - собрать в одном месте как можно больше горожан в попытке получить их голоса 

Столичная мэрия согласовала проведение так называемого «Дня подписи». Подготовку и реализацию мероприятия взяли на себя московские либералы Юлия Галямина, Дмитрий Гудков и Илья Яшин. В анонсе «День сбора подписей» позиционируется как праздник, но по сути – это маскировка провала оппозиции на выборах в Мосгордуму.

Странно, но Галямина именует свое мероприятие фестивалем, а сотрудники штаба Навального так и вовсе - «гулянкой». Хотя всем понятно, что для московской либеральной тусовки вышеупомянутая акция – это последняя отчаянная попытка собрать недостающее количество голосов москвичей в поддержку своих кандидатов. Правда, даже Гудкову и Навальному понятен итог всех этих последних судорожных метаний с их стороны.

При этом доходит до того, что некоторые проигрывающие либеральные претенденты сваливают свои неутешительные результаты на «плохие погодные условия». У них у всех хронический недобор голосов: у Андрея Морева из «Яблока» не хватает еще почти три тысячи росчерков москвичей, у самой Галяминой и Яшина дела идут не лучшим образом, хотя их штабы усиленно работают в этом направлении.

По мнению Олега Иванова, главы центра урегулирования социальных конфликтов, назначение этой «гулянки» - собрать в одном месте как можно больше горожан в попытке получить их голоса за своих якобы независимых претендентов в Мосгордуму. «Главная цель акции – мобилизовать своих избирателей, потому что, как мы знаем, у них огромная проблема со сбором подписей», – высказался Иванов по этому поводу.

При этом, по мнению политолога, либералы не интересны электорату потому, что у подавляющего большинства из них нет нормально проработанного плана действий по улучшению жизни мегаполиса и его жителей. Помимо этого, «люди не хотят ставить подписи за тех людей, которые выступают против России, голосовать за противников присоединения Крыма к РФ, за людей, кто не любит родину», – подытожил эксперт.

После скандала с поддельными подписями за кандидатуру Соболь, общественность Москвы обратилась к Навальному с требованием снять свою протеже с выборов в Мосгордуму. Такое же обращение было направленно и самой девушке-юристу из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией».
 

Темы: Выборы в органы власти в России, Мосгордума
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