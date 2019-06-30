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Росстат потратит почти 1 млрд рублей на популяризацию переписи населения

21:35 30.06.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Росстат проводит тендер на проведение информационно-разъяснительной работы по всероссийской переписи населения и популяризации ее итогов. Потратить на эти цели планируется не более 949 млн руб., пишет «Коммерсант».

Перепись пройдет в 2020 году. Исполнитель должен провести в 2019–2020 годах информационно-разъяснительную работу по ней, а в 2021 году — информационное сопровождение и популяризацию ее итогов.

Согласно документам, частью кампании, в которую входит размещение материалов в СМИ и соцсетях, создание тематических аккаунтов в YouTube, Instagram, реклама и организация различных мероприятий, станет выход осенью 2020 года юмористического номера в эфире популярного шоу, например КВН или Comedy Club.

Темы: Росстат
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 03:07
Гость: не хило

Если на популяризацию переписи 1 млрд,а во сколько тогда сама перепись населения в РФ обойдется?И вообще для чего эта перепись нужна,при убывающем населении?
30.06.2019, 23:32
Гость: Зоя

Для чего эта перепись?
Я не сомневаюсь, что заокеанские хозяева требуют от своих российских холуев отчет о том, как продвигаются дела по сокращению населения России.
30.06.2019, 22:57
Гость: -------

До сих пор всегда участвовал, ныне на порог не пущу!
И это не зависит от величины денег на лапшу на уши по популяризации, нет доверия к тому, как и для чего будут использоваться полученные результаты, скорее всего во вред нам всем и на пользу лишь узкой кучки толстосумов "россиян" с кучей гражданств...
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