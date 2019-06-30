Росстат потратит почти 1 млрд рублей на популяризацию переписи населения

21:35

Росстат проводит тендер на проведение информационно-разъяснительной работы по всероссийской переписи населения и популяризации ее итогов. Потратить на эти цели планируется не более 949 млн руб., пишет «Коммерсант».

Перепись пройдет в 2020 году. Исполнитель должен провести в 2019–2020 годах информационно-разъяснительную работу по ней, а в 2021 году — информационное сопровождение и популяризацию ее итогов.

Согласно документам, частью кампании, в которую входит размещение материалов в СМИ и соцсетях, создание тематических аккаунтов в YouTube, Instagram, реклама и организация различных мероприятий, станет выход осенью 2020 года юмористического номера в эфире популярного шоу, например КВН или Comedy Club.