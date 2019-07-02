22:30

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".

"За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", приводит слова Голиковой РИА Новости.

По ее словам, многие регионы "в погоне за качественными показателями" снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.Она подчеркнула, что в оценке ситуации должны участвовать федеральные структуры, иначе позитивные изменения окажутся под вопросом.

Сокращение населения России прогнозируют и эксперты ООН. Так, две недели назад они представили доклад с прогнозом демографической ситуации в мире.

Согласно документу, по пессимистичному сценарию, население России к концу 2070-х годов может сократиться до 100 миллионов человек. По другим оценкам, к 2080 году численность населения превысит 160 миллионов человек. При этом среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 миллионов.