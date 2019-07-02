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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

22:30 2.07.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".

"За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", приводит слова Голиковой РИА Новости.

По ее словам, многие регионы "в погоне за качественными показателями" снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.Она подчеркнула, что в оценке ситуации должны участвовать федеральные структуры, иначе позитивные изменения окажутся под вопросом.

Сокращение населения России прогнозируют и эксперты ООН. Так, две недели назад они представили доклад с прогнозом демографической ситуации в мире.

Согласно документу, по пессимистичному сценарию, население России к концу 2070-х годов может сократиться до 100 миллионов человек. По другим оценкам, к 2080 году численность населения превысит 160 миллионов человек. При этом среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 миллионов.

Темы: Демографическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 00:04
Гость: Виктор из Дмитрова

Её это удивляет?
Смертность высокая, ну так работы нет, пьянство на первое место входит
Попробуйте ко врачу в поликлинику с чем-то серьезным прийти. Это полная беда, и это я говорю про Москву. А цены на медицину вполне европейские, в отличии от зарплат.
В Европе в 50 лет вполне реально найти работу. Некоторые переезжают из Испании(где с этим проблемы) в Германию(там проще). У нас таких единицы, потому что работа есть только в крупных городах и после 45 даже тяжело найти, а после 50 почти нереально.И трижды подумаешь, стоит ли за такие деньги работать.
В Европе ушел на пенсию и живи. Шиковать особо не получится, но в нужде не будешь.
Вывод -малоперспективная страна, особенно для молодых. Вот они и валят.
02.07.2019, 23:35
Гость: личный опыт

Жил в сознательном возрасте в период 1900-1917?
02.07.2019, 23:28
Гость: евразиец

Ну и почему законопроект Жириновского отвергли? Жириновский баранам дело говорит давайте упростим порядок получения гражданства и поможем лицам проживающим на постсоветском пространстве у которого хотя бы 1 родитель русский,нас было 160-170 миллионов.ЧТО РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ЧТО ПРИДУМАЛИ САМИ? ПОЧЕМУ СВОИХ РУССКИХ В Россию НЕ ПУСКАЕМ ? Зато всех украинцев ждем.Украинцы или русские являются строителями государства Россия? Зато двери России открыты толстым кошелькам: Депардье,Сигалу американским спортсменам им запросто гражданство даем.Но я считаю Голикова нешибко умная женщина и её обрабатывают либералы,что-то не очень заметно что Россия вымирает если судить по Москве,Петербургу, перенаселенному Краснодарскому краю,Курску и т.п.А вот деревни вымирают-это факт. Население стремится уехать в города. Да вымирает Псковская ,Ростовская области ,но не все регионы России.
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