Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

16:40

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор. Губернатор пообещал, что проблема с дорогой в зоне подтопления будет решена. Об этом заявила автор соответствующего вопроса, Наталья.

«Губернатор действительно позвонил и извинился… Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», — рассказала Наталья РИА «Новости».

Она отметила, что на этом история завершена. Женщина понимает, что губернатор высказался резко в сердцах. В пресс-службе губернатора подтвердили, что Усс звонил Наталье. Во время беседы речь шла о последствиях ЧП и ситуации с дорогой.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена встреча губернатора с жителями Канска, пострадавшего от потопа. Одна из женщин спросила Усса о том, видел ли он дорогу и что будет в случае, если ее размоет. Политик резко ответил ей, заявив, что она «качает права».