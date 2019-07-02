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Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

16:40 2.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор. Губернатор пообещал, что проблема с дорогой в зоне подтопления будет решена. Об этом заявила автор соответствующего вопроса, Наталья.

«Губернатор действительно позвонил и извинился… Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет», — рассказала Наталья РИА «Новости».

Она отметила, что на этом история завершена. Женщина понимает, что губернатор высказался резко в сердцах. В пресс-службе губернатора подтвердили, что Усс звонил Наталье. Во время беседы речь шла о последствиях ЧП и ситуации с дорогой.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена встреча губернатора с жителями Канска, пострадавшего от потопа. Одна из женщин спросила Усса о том, видел ли он дорогу и что будет в случае, если ее размоет. Политик резко ответил ей, заявив, что она «качает права».

Темы: Красноярский край, Наводнения и затопления территорий, Стихийные бедствия
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 19:31
Гость: Уважаемый,

Вы не доктор, вы пациент.
02.07.2019, 19:23
Гость: Alexander der Große

А с дорогой то что? Или он заснял своё извинение и выставил в ютюбе?
02.07.2019, 19:16
Гость: Русский

..какой он дешовка!
Все комментарии (8)
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