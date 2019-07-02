У лидера московских единороссов ФБК нашел недвижимость на 5,7 млрд руб.

09:10

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал видео о главе «Единой России» в Москве, заместителе председателя Мосгордумы Андрее Метельском.

Как пишет "КоммерсантЪ", в ФБК считают, что кандидату в депутаты Мосгодумы принадлежит тайный бизнес в Австрии, сотни миллионов рублей на счетах, офшоры, гостиницы, автоцентры, рестораны и строительные компании.

По словам самого господина Метельского, бизнес принадлежит его родственникам, а он к нему отношения не имеет.

По данным ФБК, при задекларированном доходе в 7 млн руб. у депутата Мосгордумы имеются дачи на Рублевке и в Калининграде, шесть квартир в Москве и другие объекты, общая стоимость которых составляет 5,7 млрд руб. Стоимость двух отелей, купленных в Австрии господином Метельским, как утверждает ФБК, равна 5 млн и 3 млн евро соответственно.

Согласно материалам ФБК, вся недвижимость, а также зарубежные активы записаны на его 75-летнюю мать Эльдибитту Метельскую, чье состояние ФБК оценивает в 100 млн. долларов, а также сына Андрея 1993 года рождения и друга Петра Ивановского, который также некогда был депутатом в Мосгордуме от «Единой России». Сегодня последний — советник господина Метельского в Мосгордуме.

Как пишет РБК, сам вице-спикер заявил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства из-за расследования Навального. «Это [появление расследования] связано с выборами в Мосгордуму. Они пытаются опорочить мое честное имя, это слабая попытка кого-то в чем-то уличить», — сказал Метельский. Депутат представляет районы Гольяново, Северное Измайлово и Метрогородок, а на очередные выборы в Мосгордуме идет наравне с остальными единороссами как самовыдвиженец.

Ничего из изложенного в расследовании лично к нему отношения не имеет, утверждает Метельский: «Я ежегодно подаю декларации о доходах, которые проверяются, и к ним никогда никаких вопросов не возникало». «Разговор Навального и Ко сводится к тому, что у моей мамы и сына есть бизнес и доходы, и они пытаются связать все это со мной. Но моя мама и сын — взрослые самостоятельные люди. В чем проблема? Им нельзя ничего иметь? И разве сын за отца отвечает? Мне кажется, нет», — рассуждает единоросс.

По его словам, гостиницы в Австрии юридически принадлежат его матери и «группе лиц, среди которых есть граждане Австрии и граждане России, с 2007 года»: «Мой сын стал совладельцем полтора года назад, после того, как бабушка передала ему свои доли — в связи с возрастом ей стало тяжело управлять бизнесом».

Средства на покупку отелей «дали банки Австрии и России, и, если возникнет необходимость, мама готова предоставить все документы», заверил Метельский. «Петр Ивановский — просто мой друг», — объяснил он.