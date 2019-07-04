Против главы «Автодора» возбудили уголовное дело

13:30

Против главы государственного холдинга "Автодор" возбудили уголовное дело о превышении полномочий, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генпрокурора Юрия Чайку.

По словам Чайки, это связано с масштабными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Имя подозреваемого пока не называется.

Как напоминает агентство, до февраля этого года правление "Автодора" возглавлял Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко.

В начале февраля Счетная палата (СП) сообщила, что строительство ЦКАД отстает от плана. Позднее глава холдинга Вячеслав Петушенко в интервью РИА Новости заверил, что переносить сроки ввода пока не планируется, хотя такой риск есть. При этом он ссылался на изменившиеся законы, которые налагают на строителей дорог новые требования.

По данным СП, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволит завершить работы на участках №1, №3 и №5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на участке № 4 - ранее второго квартала 2021 года.

В итоге, по мнению экспертов палаты, "Автодор" в прошлом году показал худший результат своей работы за десять лет существования, при этом почти полностью потратив выделенные ему государством 74,8 миллиарда рублей. Компания, по заключению аудиторов, провалила 11 из 12 целевых показателей.

Центральная кольцевая автомобильная дорога, или А-113, пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Длина скоростной магистрали составит около 530 километров. Строительство началось в 2014 году. По последним данным, проект планируется завершить к 2025 году.