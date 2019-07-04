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Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах

11:09 4.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Главное архивное управление города Москвы рассекретило документы, которые касаются партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. В этот раз в свободном доступе оказались более 50 документов, всего с начала 2019 года гриф «секретно» был снят с почти 30 тысяч документов.

Материалы, связанные с партизанским движением и работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941–1942 годах, со времен войны до последних дней были отмечены грифом «секретно». Теперь документы оказались в свободном доступе.

«Всего с начала года рассекречено 29,5 тысячи документов, раскрывающих новые исторические факты», — рассказали в пресс-службе Главархива Москвы. Сообщение столичного архивного управления процитировало РИА «Новости».

Ранее Главархив Москвы подготовил виртуальную историко-документальную выставку «Клятва чести и мужества. Партизаны Подмосковья в годы Великой Отечественной войны». Выставку приурочили ко Дню партизана и подпольщика, который отмечается ежегодно 29 июня.

В материалах, представленных в экспозиции, рассказывается об организации подполья в Подмосковье, ведении партизанами разведки, информировании местных жителей о реальном положении дел на фронте. Множество материалов посвящены борьбе партизан с врагом, уничтожении техники и коммуникаций противника и содействии партизан операциям Красной армии.

Темы: История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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04.07.2019, 18:09
Гость: ага

После того, как при горбаче,ельССине и путне архивы ПОСЕТИЛИ ТЫСЯЧИ "СС-покойных" о "раССекречивании" говорить просто смешно!
04.07.2019, 18:02
Гость: Nik

Спроси у своих, почему не рассекретили историю с Гессом. Всё же надо понимать как устроено государство. Или в детстве Маркса начитались?
04.07.2019, 17:23
Гость: :)

Вылез из щели внук гитлеровского полицая.
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