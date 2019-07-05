В Москве задержаны сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

15:14

Шесть сотрудников ФСБ России были задержаны в Москве по подозрению в хищении более 140 млн рублей.

Как сообщает РБК, среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

По данным источников издания, сотрудников ФСБ подозревают в хищении более 140 млн руб. в банке (название банка он не уточняется). По делу также проходит «сотрудник Академии ФСБ».

В материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»). «Обыск проводился по поддельному постановлению», — рассказал источник в ФСБ, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

«В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка», — рассказал собеседник РБК.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. В сообщении ведомства не говорилось о том, в каком управлении работают задержанные сотрудники. Задержание проводилось совместно с МВД, материалы переданы военному следствию. Другие подробности в сообщении ведомства не приводились.