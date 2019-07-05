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В Москве задержаны сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ

15:14 5.07.2019
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Материалы по теме:

Шесть сотрудников ФСБ России были задержаны в Москве по подозрению в хищении более 140 млн рублей.

Как сообщает РБК, среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

По данным источников издания, сотрудников ФСБ подозревают в хищении более 140 млн руб. в банке (название банка он не уточняется). По делу также проходит «сотрудник Академии ФСБ».

В материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»). «Обыск проводился по поддельному постановлению», — рассказал источник в ФСБ, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

«В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка», — рассказал собеседник РБК.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. В сообщении ведомства не говорилось о том, в каком управлении работают задержанные сотрудники. Задержание проводилось совместно с МВД, материалы переданы военному следствию. Другие подробности в сообщении ведомства не приводились.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 22:28
Гость: нв

Шесть сотрудников ФСБ России были задержаны в Москве по подозрению в хищении более 140 млн рублей.
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Вот интересно мешки с деньгами в углу лежали и сколько они весят.
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Обыск проводился по поддельному постановлению
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И это поддельное постановление вынес судья как я предполагаю.
05.07.2019, 21:41
Гость: Ага.

Вылитый Димон или Толик-ржавый.
05.07.2019, 21:40
Гость: Чукча

Люди, опомнитесь! Что вы пишите! Неужели не понимаете, что это была подстава. Убирают неугодных. Так не может быть, чтобы сотрудники-профессионалы ТРЁХ спецподразделений вот так вот грубо подставились.
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