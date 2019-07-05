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«Вертолеты России» решили запустить сервис авиатакси в Москве

09:42 5.07.2019
Фото с сайта heliport-moscow.ru
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Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить после 2025 года вертолетное такси в Москве и Подмосковье, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Предполагается ввести три вида перевозок. Первый – это полет по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров, он будет занимать в среднем 15 минут. Второй – это полет по расписанию из города в аэропорты с максимальной вместимостью в пять пассажиров. Третий – из города в область на расстояние от 100 км.

По оценкам специалистов компании, потенциальные клиенты в Москве готовы платить за 15-минутный полет около 3000 руб. с человека. 

Потенциальная платформа для аэротакси – разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500, отметили в пресс-службе «Вертолетов России». Он сможет брать до пяти пассажиров. Сертификация вертолета запланирована на 2022 г.

В конце мая «Коммерсантъ» писал, что «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.

Отмечается, что услуги аэротакси в Москве сейчас предлагают несколько компаний. Примерная стоимость часа полета на модели Robinson R66 в компании Heliport Moscow – 46 000 руб.

Темы: Москва
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 13:16
Гость: Сердечник

как говорил николай второй: сперва должны летать городовые для порядку...поэтому никто и не летал...
05.07.2019, 13:12
Гость: Андрей

Дак ведь лётчиков же не хватает в армии, а тут еще и вертолеты по городу, шуму от лопастей будет да и кто летать будет, молодежи у которой папка богат,с телками самим можно за штурвалом лететь или на дачу с мотыгами и россадой :))
05.07.2019, 12:51
Гость: Белая Русь

Т.е. америкацны и немцы пользуются услугой аэротакси тоже чтобы свои дороги не строить.
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