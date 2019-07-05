«Сейчас начнутся массовые посадки»

Коррупция в «Автодоре»? Ниточки потянутся ко многим высокопоставленным чиновникам, как федеральным, так и региональным



Стоп-кадр из видео в YouTube

В Москве и Подмосковье ходят легенды о масштабах хищений при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД; обозначение - А-113). Ничего удивительного, ведь стоимость аппетитнейшего проекта - более 350 миллиардов.

Строительство одного из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, реализуемых Государственной компанией "Автодор" за счёт средств Фонда национального благосостояния, началось в 2014 году.

Трасса протяжённостью 530 километров пройдёт по территории Новой Москвы и Подмосковья и станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона. ЦКАД состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнёрства.

Замкнётся кольцо пятым участком трассы от М-11 "Москва – Санкт-Петербург" до одиннадцатого километра А-107. На пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами должны быть построены многоуровневые транспортные развязки и путепроводы.

Всего запланированы 34 развязки, 278 мостов, путепроводов и эстакад. На ЦКАД будет по две полосы в каждую сторону, расчётная скорость потока составит 140 км/ч. Проезд по трассе будет платным. Чтобы проехать кольцо целиком, придётся потратить около 1,2 тысячи рублей.



Заинтересованные лица (тогдашние министр транспорта РФ Максим Соколов и министр по координации деятельности "Открытого правительства Михаил Абызов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, глава "Автодора" Сергей Кельбах, председатель совета директоров компании, выигравшей конкурс на строительство первого пускового комплекса Руслан Байсаров) закладывают капсулу с посланием в основание первого пускового комплекса ЦКАД, август 2014-го. Фото с сайта zavtra.ru

Сроки сдачи ЦКАД постоянно сдвигались, стоимость проекта бесконечно росла. Осенью 2018 года Президент РФ Владимир Путин поручил Счётной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить причины удорожания ЦКАД и выполнение госконтрактов.

Были выявлены низкое качество проектирования, неэффективная работа заказчика со сторону государства - "Автодора", невыполнение инвесторами своих обязательств.

Сдать ЦКАД получится не раньше конца 2021 года, а по последним данным - не раньше 2025 года. На сегодняшний день движение запущено только на трёхкилометровом обходе Звенигорода.

По итогам проверки 4 июля 2019 года возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) в отношении бывшего руководителя госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергея Кельбаха. Ущерб от его действий оценивается более чем в 2 млрд рублей.



Сергей Кельбах. Фото с сайта 24news

Кельбаху грозит до 10 лет лишения свободы. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка: "Большой объём нарушений был поднят в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Московской области. По её результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело".

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России расследуется уголовное дело в отношении Сергея Кельбаха по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным следствия, Кельбах, занимая должность председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги», в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей в АО «Газпромбанк» и неправомерное предоставление в 2017 году дополнительного аванса АО «Крокус Интернешнл» в размере 2 млрд рублей.

Таким образом, он необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства ЦКАД в 2014-2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе реализации долгосрочных инвестиционных соглашений, заключённых в 2014 году с АО «Крокус Интернешнл» на строительство пускового комплекса № 1 и с ООО «Кольцевая магистраль» на строительство пускового комплекса № 5 Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.

Кроме того, Кельбахом как руководителем ГК «Автодор» необоснованно приняты и оплачены в адрес ОАО «Союздорпроект» за счёт средств субсидии на реализацию проекта строительства ЦКАД работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса № 2 ЦКАД в сумме 132,6 млн рублей, что не было предусмотрено федеральной целевой программой.

Незаконные действия Кельбаха привели к тяжким последствиям и существенным нарушениям охраняемых законом интересов государства, повлекшим причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей. В настоящее время проводится предварительное следствие, направленное на сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе на выявление иных нарушений со стороны Кельбаха", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Сергей Валентинович Кельбах родился 3 апреля 1959 года в Алтайском крае, в городе Славгород. Записан немцем по национальности. В 1985 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "промышленное и гражданское строительство".

Работал мастером, прорабом, начальником участка, заместителем начальника по производству, главным инженером СУ-40 ЛПСМО Главзапстроя, начальником отдела капитального строительства центра "Горизонт" Ленинградского ОК ВЛКСМ, начальника производства стройиндустрии Центра МЖК "Союз", директором ТОО ПКФ "ИПС".

В 1994 году окончил Российско-немецкую высшую школу управления Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ. Государственный советник Санкт-Петербурга III класса.

В 1996-2007 годах возглавлял ООО "Агентство Нойдорф-Стрельна" (детище Германа Грефа, проект строительства компактного поселения российских немцев под Питером в рамках работы Межправительственной российско-германской комиссии по проблемам российских немцев; деньги, поступившие из Германии, были благополучно освоены, утверждают СМИ).

С 2007 года являлся советником председателя, заместителем председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Санкт-Петербурга. В 2008 году назначен генеральным директором федерального государственного учреждения "Дороги России".

В 2009-м стал первым заместителем председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Государственной компании "Российские автомобильные дороги". С декабря 2011-го занимал кресло председателя правления ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор").

Имеет орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль Смоленской епархии в честь Чудотворной Смоленской Иконы Божией Матери Одигитрии I степени, медаль "Строителю Санкт-Петербурга" III степени, нагрудный знак "Почётный дорожник России", почётный знак правительства Воронежской области "Благодарность от земли Воронежской".

5 февраля 2019 года освобождён от должности по собственному желанию. После отставки с поста руководителя "Автодора" Кельбах стал советником генерального директора ОАО "Российские железные дороги", занялся в РЖД курированием инвестиционных вопросов, в частности, вопросов государственно-частного партнёрства.

О возбуждении уголовного дела узнал от журналистов радиостанции "Говорит Москва", которым сказал: "Не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе".



Стоп-кадр из видео в YouTube

Неприятные вопросы к генеральному подрядчику строительства ЦКАД № 1 - АО "Крокус интернэшнл", входящему в состав холдинга Crocus Group. Президент и владелец Crocus Group - 63-летний миллиардер азербайджанского происхождения Араз/Арас Искендер оглы Агаларов (экс-работник Бакинского горкома КПСС, бывший совладелец "Черкизона"), первый вице-президент - его тридцатидевятилетний сын, поп-певец Emin, он же Эмин Араз оглы Агаларов (азербайджанец по отцу, еврей по матери).



Араз Агаларов. Фото с его страницы ВКонтакте

"Оказалось, что за два прошедших года ГК «Автодор» и АО «Крокус интернэшнл» бизнесмена Араса Агаларова не выполнили взятых на себя обязательств, что привело к увеличению стоимости и сроков строительства. Это может привести к значительному увеличению уже изменённых сроков ввода автомобильной дороги в эксплуатацию и стоимости строительства. В ходе проверки деятельности АО «Крокус интернэшнл» выяснилось, что на трассе некачественно уложен верхний слой дорожного покрытия, а продольная ровность автодороги не соответствует ГОСТу. При этом некачественная работа структур АО «Крокус интернэшнл» Араса Агаларова была оплачена ГК «Автодор»", - говорил в прошлом году аудитор Счётной палаты РФ Валерий Богомолов, сообщает Life.

"Бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха подозревают в распиле при строительстве ЦКАД. За время его работы сроки завершения проекта несколько раз переносились, а смета увеличивалась на десятки миллиардов. Из-за затянувшейся стройки Медведев уволил Кельбаха, а его деятельностью во время руководства «Автодора» заинтересовалась прокуратура. Подозреваемого в хищениях Кельбаха гендиректор РЖД Белозёров взял своим советником. Видимо, Белозёров проникся проблемами Кельбаха, поскольку в марте Чайка также критиковал и РЖД за рост стоимости Московского транспортного узла с 236 млрд руб. до 691 млрд руб.", - пишет Telegram-канал "Бойлерная".

"Коррупция в «Автодоре»? Разумеется... Сейчас начнутся массовые посадки и ниточки потянутся ко многим высокопоставленным чиновникам, как федеральным, так и региональным.

В первую очередь вопросы возникнут к ряду компаний, получавших "сладкие" подряды от "Автодора" на основании весьма странных конкурсов, проходивших без конкурса. Сегодня в Московской области и в самой Москве очень многие напряглись, почуяв недоброе. От некоторых персонажей во власти до особо приближённых коммерсантов. Скоро узнаем пофамильно", - пишет журналист-расследователь Олег Лурье.