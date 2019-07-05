На помойке в Лондоне нашли секретные документы из лаборатории Портон-Даун

18:18

Тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона.

По данному факту начато расследование.

Как сообщает «Русская весна», в настоящее время Минобороны Великобритании выясняет обстоятельства, при которых документы оказались в мусорном баке. По данным таблоида Daily Star, выброшенные документы относятся к разным периодам (от начала 1980-х годов и до конца 2017 года) и содержат персональные данные, информацию об оборудовании охранников, описание обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, и даже пароли к компьютерным системам.

Эксперт в сфере разведки, комментируя случившееся, назвал выброшенные документы «мечтой террориста».

Напомним, именно в научном центре Портон-Даун эксперты изучали яд «Новичок», которым якобы был отравлен экс-сотрудник ГРУ Владимир Скрипаль и его дочь Юлия. Эта лаборатория является одним из самых засекреченных мест в Соединенном Королевстве.