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Сотрудников Шереметьево уволили за задержки с выдачей багажа

14:25 5.07.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Несколько руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», ответственной за массовые сбои с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, уволены по требованию транспортной прокуратуры, сообщает «Интерфакс».

В частности, своих постов лишились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества.

В начале июня пассажиры Шереметьево столкнулись с многочасовыми задержками при выдаче и сдаче багажа. В аэропорту происходящее сначала объясняли пиком туристического сезона, а затем — изменением технологических процессов.

По данным источников «Медузы», задержки произошли из-за массовых увольнений грузчиков в связи с сокращением зарплат. 30 июня в Шереметьево снова образовались большие очереди на регистрацию и сдачу багажа.

В Генпрокуратуре сообщали о начале проверки из-за сбоев в Шереметьево, а Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила 18 административных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям нормативных актов.

Темы: Аэропорт Шереметьево, Аэропорты и аэровокзалы в России, Задержки в Шереметьево и Домодедово
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 19:27
Гость: Николай

Грузчики разбрелись по шереметьевским и лобненским лесам. Сейчас разрешено собирать грибы ,ягоды и валежник совершенно бесплатно. Не упускайте своего счастья. А к осени кое-кто вернётся и опять заступит на трудовую вахту. Но Начальство обратно не возьмут.Они не проявили ведомственного патриотизьма и не закрыли своими грудями пустые места на выгрузке и раздаче. Такое не прощают!Придут новые,ещё более эффективные менеджеры. И кэш-флоу восстановится и ,вообще. Как пел Певец: ,,И текли ,куда надо каналы. И затем ,куда надо впадали."
05.07.2019, 16:37
Гость: Олег

Жадность фраеров сгубила. Не экономили бы на грузчиках - не было бы необходимости в словоблудии типа "изменение технологических процессов".
05.07.2019, 16:19
Гость: Чингачгук

Везде ситуация одинаковая: начальников много, работать некому.
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