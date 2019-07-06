Опубликовано видео спасения людей с перевернувшегося в Черном море катера

16:26

Стоп-кадр из видео в «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» появилось снятое очевидцами видео спасения пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Черном море у посёлка Джубга.

На записи виден уходящий под воду катер, а также спасающиеся люди.

Напомним, 5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 метрах от берега перевернулся прогулочный катер «Атолл» под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения.

В результате происшествия погибли 2 женщины 1977 и 1985 годов рождения. На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек.

В настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи также допрашивают судовладельца и работают с пострадавшими. Расследование уголовного дела продолжается.