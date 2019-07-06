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Опубликовано видео спасения людей с перевернувшегося в Черном море катера

16:26 6.07.2019
Стоп-кадр из видео в «ВКонтакте»
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В социальной сети «ВКонтакте» появилось снятое очевидцами видео спасения пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Черном море у посёлка Джубга.

На записи виден уходящий под воду катер, а также спасающиеся люди.

Напомним, 5 июля близ Джубги в Краснодарском крае в 100 метрах от берега перевернулся прогулочный катер «Атолл» под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения.

В результате происшествия погибли 2 женщины 1977 и 1985 годов рождения. На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек.

В настоящее время судоводитель задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи также допрашивают судовладельца и работают с пострадавшими. Расследование уголовного дела продолжается.

Темы: Чёрное море, Кораблекрушения и происшествия на воде, Происшествия
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Комментарии читателей
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06.07.2019, 20:49
Гость: Сердечник

та же история что и с теплоходом булгария...
но чудолюди, которые даже плавать не умеют всё равно упорно ищут приключений на воде...
06.07.2019, 19:54
Гость: Александр1

Пока жизненным принципом у нас будет принцип:"Всё что не запрещено - разрешено",будут гибнуть люди во всевозможных развлекательных центрах,прогулочных и экскурсионных маршрутах,продукции не надлежащего качества из за отсутствия Гост(а) и т.д. Пока наши высокопоставленные чиновники не поймут,что бизнес - это ответственность не только перед потребителем но и перед работниками занятыми в сфере вашего бизнеса и государство обязано защищать своих граждан и от своего доморощенного бизнеса ни какого роста ВВП не будет. Сегодня граждане живут своей жизнью,бизнес своей а государство своей.Это и есть лебедь,рак и щука у всех свои интересы. Но нынешний состав экономического блока является приемником и продолжателем "импровизаторов 90-х". Если г-жа Набиулива предлагает банковскому сектору саморегуляцию,угадайте будет ли существовать мелко заемный бизнес под 600%? Ответ очевиден. Ни какого улучшения жизни для абсолютного большинства населения я не ожидаю.И все послания Президента сплошная фикция.
06.07.2019, 18:17
Гость: Как власть экономит на достойном отдыхе российских граждан

Трагедия на Черном море еще раз доказывает, что развитием туризма для граждан никто не намерен заниматься, все это говорит о российском отдыхе буквально все. На достойный отдых у людей нет денег, вот их и набивают такие мелкие дельцы с дешевых курортов, как селедку в бочку на утлые суденышки. И никто это не контролирует. Власть это устраивает.
\\\\\\\\\\
Устраивает это и новоиспеченных "командиров" призванных заниматься организацией туризма по всей России - Ассоциация туроператоров России(Канторович, Ломидзе Майя) и РосТуризм России(Догузова Зарина).
Но абсолютно ничего не делается. А во главе организаций по туризму как всегда мы видим непонятные конспирологические персонажи, но только не русских.
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