Координатор штаба Соболь: «Тема подделки подписей замалчивалась, а их количество не совпадало»

11:50

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь празднует победу – она сдала в избирком необходимое количество подписей. Но какую цену за это заплатила ставленница Навального, или, точнее, ее помощники-сборщики?

Фото с сайта meleparhia.ru

Всю компанию по сбору подписей Любовь Соболь неустанно хвалила своих помощников-волонтеров на своих страницах в соцсетях. По словам главной кандидатки Навального, ей досталась невероятно умная и целеустремленная команда. На деле же, как оказалось, амбициозная блондинка требовала от своих работников труда на грани возможностей и под постоянным напряжением, заведомо скрывая общее количество собранных подписей. Иными словами, в своем коллективе Соболь выстроила четкую схему по сбору рисованных подписей.

Новый опыт обернулся разочарованием

Один из работников Соболь, Арсений, рассказал на камеру о своих впечатлениях в работе на протеже Навального. За два последних месяца молодой человек был организатором сбора подписей, а также отвечал за установку предвыборных кубов. Он с подросткового возраста интересовался политикой и имел опыт работы в штабах коммунистов и других оппозиционеров. Поработать с командой Навального ему показалось хорошей идеей – тогда он не знал, что это обернется серьезным разочарованием. Политики должны заботиться о народе, а именно заботы о людях в штабе Навального не наблюдалось. Из слов Арсения можно сделать вывод, что к работникам относились скорее как к расходному материалу.

Требовали работы на износ

На первом же собрании штаба Соболь «обрадовала» своих сотрудников сообщением о возможных провокациях, которые необходимо обязательно снимать на камеру и использовать в качестве привлечения внимания общества. И хотя позже она отказалась от своих слов, это насторожило Арсения. Также юношу расстраивало пренебрежительное отношение к сборщикам. Их постоянно подозревали в подделке подписей и в работе на конкурентов. При этом подчеркивалось, что работа на Соболь и Навального – это «большая привилегия» и нужно радоваться такой возможности.

Между тем, людям приходилось по нескольку дней подряд проводить по 12 часов на ногах, и это не компенсировалось ничем. Арсений, как координатор, на определенном этапе работы перестал понимать реальное число подписей, так как цифры в ежедневной статистике были завышены и не совпадали с реальным количеством собранных подписей. При этом тема о найденной «фабрике» рисовки подписей за Соболь игнорировалась ей и замалчивалась в штабе.

Более того, работников, которые «недостаточно героически» вели себя (например, не приезжали на работу пораньше) осуждали, отмечая, что такие работники Соболь не подходят. Но особый упор, конечно, делался на количество собранных подписей. Если человек не мог добыть 15-20 росчерков в день, от него избавлялись. При этом деньги платились очень скромные, и многие сборщики имели более оплачиваемые альтернативы. Но даже те, кто устроился к Соболь ради денег, все равно разделяли ее идеи и считали, что таким образом реализуют свой «гражданский долг».

«У нас в штабе работал мальчик, которому было 17 лет. Юноша, который работал сутками, очень много делал, ночевал в штабе. Мы все фактически жили в штабе, понятно, что никто не будет за одни деньги так работать на износ. Чисто на чувстве и сознании долга. Это эксплуатировалось. Собственно, на этом сознании гражданского долга строилась вся мотивация», - делится воспоминаниями Арсений.

Что же касается поощрений, они действительно были. Однако неподготовленному человеку, не участвующему в этом похожем на секту сборище, бонусы от команды Навального покажутся очень странными. Так, четыре лучших сборщика недели получали привилегию позавтракать с самой Любовью Соболь.

В надежде на изменения

По завершении кампании по сбору подписей Арсений посчитал нужным рассказать историю своей работы на Соболь. По словам юноши, он испытал серьезное разочарование во время работы в штабе, так как там увидел точно таких же «молодых чиновников, с которыми всю жизнь боролся». Публичным обращением молодой человек надеется изменить существующие реалии.

Напомним, ранее выяснилось, что часть собранных подписей штабу Любови Соболь пришлось «дорисовать». В жилой квартире на Пресне было оборудовано рабочее место, где три человека проставляли подписи за кандидатку. Это объясняет и необычный темп сбора подписей за Соболь, который резко возрос со второй недели и не падал до самого окончания подписной кампании. Согласно информации, появляющейся в СМИ, от 30% до 50% подписей за Соболь являются «рисовкой».