Координатор из штаба Яшина рассказал о «рекордсменах», подделывающих подписи оппозиционеру

21:00

О беспределе, творящемся в штабе Ильи Яшина, уже рассказывали сбежавшие от него сборщики подписей

По их словам, идейный подельник Навального совершенно не умел организовать работу, кроме того, банально не выплачивал людям деньги.

Фото с сайта riafan.ru

Новые подробности стали известны от бывшего координатора Мещанского района Петра Проскуркина. По его словам, оппозиционер организовал целую «фабрику» по подделке подписей.

Проскуркин работал на Яшина в течение восьми месяцев: готовил подписную кампанию, создавал базу избирателей, занимался координацией работы волонтеров.

Но работа с самого начала шла плохо. Так называемых «горячих контактов» было мало, а простые избиратели в основном нелояльно относились к оппозиционеру. В итоге в первый день работы удалось собрать лишь девять подписей.

Исправление ситуации Яшин поручил одному из руководителей своего штаба Кристине Ахмеди. К тому времени там уже царила истерика, и Ахмеди, кажущаяся другим «милым начальником», начала везде видеть врагов.

Но дело все равно шло туго. Серьезным успехом считалось, если в день удавалось собрать 150 подписей на всех. Но после того как Ахмеди набрала своих людей, результаты вдруг резко выросли, причём только у сборщиков Кристины.

Среди волонтеров пошли разговоры о «рисовке» подписей. Но Яшин закрывал на это глаза. Более того, он начал выплачивать рекордсменам премии в размере 5000 рублей, причем «черным налом».

Примечательно, что много подписей собиралось именно там, где работали «новенькие». Это наводило на мысль, что высокие показатели – результат подделки подписей.

По словам Проскуркина, сборщиков в штабе за людей не считали. Им хамили, обзывали «баранами» и «телками», обманывали с деньгами. Самого Петра тоже уволили после смены политики штаба, так и не заплатив за последнюю неделю работы.

Ранее о подделке подписей рассказал координатор сборщиков подписей от штаба Любови Соболь. По его словам, руководство совершенно не уважало своих сборщиков, и дела у них тоже шли из рук вон плохо. Поэтому непонятно, каким образом штабу Соболь удавалось закрывать план в 300 подписей в день.