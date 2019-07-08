«Рустави 2» приостановил вещание после мата в адрес Путина

08:30

Грузинская телекомпания «Рустави 2» временно прекратила вещание июля. В руководстве объяснили это ситуацией, которая возникла после оскорбительных матерных реплик одного из ведущих в адрес Владимира Путина и его родственников.

«Министерству внутренних дел не удалось обеспечить безопасность сотрудников „Рустави 2“, были совершены нападения на журналистов программы „Курьер“ и операторов», — отмечается в заявлении телеканала.

Утром 8 июля «Рустави 2» возобновил свое телевещание.

Ранее стало известно, что возле здания, в котором находится «Рустави 2», собрались несколько десятков человек, потребовавших закрытия телекомпании и извинений со стороны ее руководства и журналиста Георгия Габуния.

Руководство «Рустави 2» официально извинилось за поведение своего сотрудника. Там сообщили, что считают российского президента «врагом» и выступают против цензуры, однако считают неприемлемым мат в эфире.

Ведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля в начале программы он говорил на русском языке и в течение первой минуты с использованием нецензурной брани говорил о Путине и его покойных родителях. Это спровоцировало акции протеста возле здания «Рустави 2». Митингующие скандировали «Грузия без Рустави 2» и требовали отставки телеведущего и руководства канала.

Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор Rustavi 2 Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.