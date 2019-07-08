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«Рустави 2» приостановил вещание после мата в адрес Путина

08:30 8.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Грузинская телекомпания «Рустави 2» временно прекратила вещание июля. В руководстве объяснили это ситуацией, которая возникла после оскорбительных матерных реплик одного из ведущих в адрес Владимира Путина и его родственников.

«Министерству внутренних дел не удалось обеспечить безопасность сотрудников „Рустави 2“, были совершены нападения на журналистов программы „Курьер“ и операторов», — отмечается в заявлении телеканала.

Утром 8 июля «Рустави 2» возобновил свое телевещание.

Ранее стало известно, что возле здания, в котором находится «Рустави 2», собрались несколько десятков человек, потребовавших закрытия телекомпании и извинений со стороны ее руководства и журналиста Георгия Габуния.

Руководство «Рустави 2» официально извинилось за поведение своего сотрудника. Там сообщили, что считают российского президента «врагом» и выступают против цензуры, однако считают неприемлемым мат в эфире.

Ведущий Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля в начале программы он говорил на русском языке и в течение первой минуты с использованием нецензурной брани говорил о Путине и его покойных родителях. Это спровоцировало акции протеста возле здания «Рустави 2». Митингующие скандировали «Грузия без Рустави 2» и требовали отставки телеведущего и руководства канала.

Высказывания Габунии резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, МИД и экс-глава внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор Rustavi 2 Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.

Темы: Россия, Грузия, Владимир Путин, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 14:33
Гость: С пьяницы

что возьмешь?
08.07.2019, 13:49
Гость: Человечество

все больше оскотинивается. Вы как угодно можете относится к Путину, и к России в том числе. Но, вести себя достойно - это по человечески. Что, уж себя к свиньям причислять? Обидно за Грузию.
08.07.2019, 12:07
Гость: Трезвый

вывод. Зачем обращать внимание на лай мосек против слона. Этот жюрнализ всего лишь шизнутый грузинский нацик и его попытка оскорбить президента России обязательно будет жестко наказан и притом своими. Он забыл что таких мочат в сортире и притом "без шума и пыли".
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