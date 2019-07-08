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Россию хотят обязать отменить запрет на алкогольные энергетики

09:12 8.07.2019
Фото с сайта storm24.media
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Россию могут обязать возобновить продажу и производство слабоалкогольных энергетических напитков. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект соответствующего решения, подготовленный Евразийсклй экономической комиссией.

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считают, что запрет на продажу алкогольных энергетиков противоречит нормам союза. Как сообщает издание, в  своем документе коллегия уведомляет РФ о необходимости выполнения п. 2 ст. 53 договора о ЕАЭС от 2014 года. "Из него следует, что продукция, которая соответствует техрегламентам союза, без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС", - сообщил "Известиям" один из участников совещаний коллеги

Уточняется, что алкогольные энергетики находятся под действием техрегламентов "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности алкогольной продукции". В связи с этим к ним не может применяться национальное законодательство, полагают в ЕЭК.

Минфин России не согласен с позицией ЕАЭС. В ведомстве считают, что если какая-либо норма угрожает здоровью граждан, страна должна устанавливать более строгие правила. Отмечается, что статья 29 договора о ЕАЭС позволяет вводить ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека.

Президент ассоциации Андрей Межонов пояснил, что в других странах-членах союза нет ограничений на производство и оборот алкогольных энергетиков. Он считает, что Россия должна отменить запрет либо, наоборот, его нужно распространить на всю территорию ЕАЭС. В таком случае все государства должны согласиться, что такие напитки отрицательно влияют на здоровье.

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами. Запрет коснулся алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов, в составе которой есть кофеин, гуарана, таурин и другие энергетические добавки.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 12:45
Гость: Нет, Гозман, нет

Хвост виляет собакой. Есть такая русская поговорка.
08.07.2019, 12:37
Гость: Дядя Сидор, вы об чем? или спутали с кем?

Государства-члены ЕАЭС
Армения (с 2 января 2015 года)
Белоруссия (с 1 января 2015 года)
Казахстан (с 1 января 2015 года)
Киргизия (с 12 августа 2015 года)
Россия (с 1 января 2015 года)
08.07.2019, 12:29
Гость: Carlos

Пошли они ... Пусть глубокоуважаемых Рамзан Ахмадоич Кадыров им разъяснит вред энергетиков - он умеет, его поймут...
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