Силовики пришли с обысками в правительство Якутии

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Сотрудники Федеральной службы безопасности обыскивают рабочее место первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова. Известно, что силовики также проверяют помещения регионального министерства транспорта. Об оперативно-следственных действиях ФСБ сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления силового ведомства.

Со слов сотрудника республиканского минтранса, обыскивают и министерство транспорта и дорожного хозяйства. Его деятельность курирует Колодезников.

Связны обыски, уточнил источник в якутском правительстве, с делами управления автодорог Якутии. Аналогичные мероприятия там уже проводились в мае. Сейчас силовики занимаются выемкой документов.

Обыски были связаны с уголовным делом о получении крупной взятки одним из бывших чиновников. Тогда фигуранта отправили под стражу, заподозрив его в получении трех миллионов рублей.

Следствие установило, что на должности ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации «Управтодора» обвиняемый вынудил индивидуального предпринимателя передавать ему ежегодно миллион рублей. Последний содержал автодорогу Югоренок — Солнечный в Усть-Майском районе республики.

Алексей Колодезников, в чьем кабинете проводятся обыски, родился в 1974 году. Нынешний пост занимает с 2016 года. До этого работал на различных государственных должностях в республике.