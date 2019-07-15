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Двух офицеров ФСБ арестовали за вымогательство

20:08 15.07.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова  подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Согласно материалам дела, оно было возбуждено после того, как Иванов и Богданов попытались получить с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках, 5 млн руб. в месяц.

Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн руб.,  рассказал источник издания

По версии следствия, за ежемесячную плату сотрудники спецслужбы пообещали руководству компании покровительство при разрешении конфликта.

По словам главы «Мострансагентства» Виктора Горина, владеющего зданием, с 2017 года помещения захватил Юнус-бек Магомадов. Арендатор не оплачивал аренду и не покидал здание, а отель продолжает работу.

 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 23:20
Гость: личный опыт

с одной стороны понятно, сокращается кормовая база, поэтому приходится браться за всякую мелочевку типо, крышевание гостиниц.
С другой чисто неясно, как можно захватить здание, организовать там гостиницу и не платить за аренду.
Тема, я щетаю, не раскрыта.
15.07.2019, 21:40
Гость: гость

Чисто ради интереса - а не бандиты в ФСБ работают?
15.07.2019, 20:59
Гость: Александор

Новость? Да вы "забеги" этих чекистов нынешних на гелентвагенах по Москве вспомните. Давно туда никто не идёт Штирлицев насмотревшись, чтобы умереть под пытками, но не выдать империалистам страшной военной тайны. А идут туда все чьи-то именно для таких вот гелентвагенных выпендрёжей пижонских, да для корочек, с помощью которых чёт-там решать, да разруливать за долю малую...
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