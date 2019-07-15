Двух офицеров ФСБ арестовали за вымогательство

20:08

Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Согласно материалам дела, оно было возбуждено после того, как Иванов и Богданов попытались получить с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках, 5 млн руб. в месяц.

Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн руб., рассказал источник издания

По версии следствия, за ежемесячную плату сотрудники спецслужбы пообещали руководству компании покровительство при разрешении конфликта.

По словам главы «Мострансагентства» Виктора Горина, владеющего зданием, с 2017 года помещения захватил Юнус-бек Магомадов. Арендатор не оплачивал аренду и не покидал здание, а отель продолжает работу.