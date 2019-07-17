Муж Поклонской подтвердил ее разрыв с сектой царебожников

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Наталья Поклонская порвала с сектой царебожников после скандала с «Матильдой» и перестала общаться с отцом Сергием из Екатеринбурга, который так сильно повлиял на нее в духовном плане. Информацию о разрыве подтвердил муж Поклонской, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

«Информация в целом подана достаточно объективно, только произошло это уже достаточно давно. Человек медийный, популярный и востребованный людьми, а если он занимает еще и высокую должность, неизбежно становится объектом для возможного использования со стороны различных не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния. Такие особы просто так никого не отпускают из-под своего влияния — слишком много ими тратится сил для плетения своих сетей», — рассказал EADaily Соловьев.

По его словам, из-за разрыва он не стал объектом для приязни с их стороны и теперь вынужден преодолевать направляемые ими удары. Что касается Поклонской, то Соловьев заверил, что она нисколько не жалеет о своем решении.

О связи Поклонской с царебожниками и последовавшем разрыве сообщил Telegram-канал Ura.ru. По словам источника издания, она познакомилась с отцом Сергием под влиянием бывшего мужа, екатеринбургского прокурора Андрея Красильникова. Утверждается, что тот до сих пор постоянно ездит к священнику, несмотря на то, что живет в Москве.

За Соловьева Поклонская вышла замуж летом прошлого года. Сообщалось, что о новом супруге она даже не известила отца Сергия.

Члены секты царебожников считают, что Николай II стал искупителем греха за неверность своего народа, теперь за его убийство должно последовать всенародное покаяние.