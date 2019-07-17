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Муж Поклонской подтвердил ее разрыв с сектой царебожников

11:22 17.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Наталья Поклонская порвала с сектой царебожников после скандала с «Матильдой» и перестала общаться с отцом Сергием из Екатеринбурга, который так сильно повлиял на нее в духовном плане. Информацию о разрыве подтвердил муж Поклонской, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

«Информация в целом подана достаточно объективно, только произошло это уже достаточно давно. Человек медийный, популярный и востребованный людьми, а если он занимает еще и высокую должность, неизбежно становится объектом для возможного использования со стороны различных не вполне чистоплотных особ, ищущих расширения своего влияния. Такие особы просто так никого не отпускают из-под своего влияния — слишком много ими тратится сил для плетения своих сетей», — рассказал EADaily Соловьев.

По его словам, из-за разрыва он не стал объектом для приязни с их стороны и теперь вынужден преодолевать направляемые ими удары. Что касается Поклонской, то Соловьев заверил, что она нисколько не жалеет о своем решении.

О связи Поклонской с царебожниками и последовавшем разрыве сообщил Telegram-канал Ura.ru. По словам источника издания, она познакомилась с отцом Сергием под влиянием бывшего мужа, екатеринбургского прокурора Андрея Красильникова. Утверждается, что тот до сих пор постоянно ездит к священнику, несмотря на то, что живет в Москве.

За Соловьева Поклонская вышла замуж летом прошлого года. Сообщалось, что о новом супруге она даже не известила отца Сергия.

Члены секты царебожников считают, что Николай II стал искупителем греха за неверность своего народа, теперь за его убийство должно последовать всенародное покаяние.

Темы: Русские цари, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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17.07.2019, 16:26
Гость: Alexander der Große

Я поддерживаю монархию, вот только ни одного кандидата на трон не вижу.
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Ветвь Романовых из Испании не подходит. Слишком демократическое воспитание.
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Путин слишком старый. Пока на трон посадят он в маразм впадёт.
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Остаётся Медведев, несмотря на отсутствие денег, все будут держаться. Да он всю страну айфонами завалит. Даже поговорка есть - "ДемОн, дай айфон"
17.07.2019, 16:19
Гость: Кот Мурр

Ржать над идиотами!
17.07.2019, 16:19
Гость: Кот Мурр

Рабиновичи оказывается то-же злоупотребляют бояркой!
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