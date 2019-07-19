Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в Шереметьево

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Пассажиров лайнера авиакомпании "Hoрдвинд" в Шереметьево пришлось экстренно эвакуировать из-за срабатывания датчика о задымлении на взлете, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

"Когда самолет готовился к вылету и уже находился на полосе, в кабине сработал датчик задымления. Экипаж решил прервать взлет и эвакуировать пассажиров в аварийном режиме", – сказал источник.

Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.

Пассажирский рейс N4 477 авиакомпании "Hoрдвинд" в 0.57 по московскому времени начал вылет в Ереван. Во время разбега внутри салона появился дым, рассказала РИА Новости директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова.

По ее словам, командир воздушного судна доложил наземным службам о нештатной ситуации и решил прервать взлет, освободил полосу и остановил самолет на рулежной дорожке. Возгорания на борту судна не было, отметила она.

После сигнала тревоги в Шереметьево началась аварийно-спасательная операция, к самолету прибыли службы аэропорта.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. Их высадили по надувным трапам и доставили в терминал F.

"Им предложено горячее питание и необходимая помощь, с пассажирами взаимодействуют представители авиакомпании и аэропорта Шереметьево, произведена выгрузка багажа и личной клади", - добавила Захаренкова.

По ее словам, Nordwind отправила пассажиров в Ереван резервным бортом, при этом 28 человек отказались им лететь, среди которых двое госпитализированных.

Шереметьево перешел на работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, заключила Захаренкова.