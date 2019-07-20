Организаторы митинга на Сахарова заблокировали проход журналистам из «неправильных» СМИ

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Состоявшийся 20-го июля оппозиционный митинг на проспекте Сахарова удалось посетить не всем журналистам, пожелавшим сделать репортаж о мероприятии

Бывшие кандидаты в Мосгордуму запретили пропускать корреспондента издания «База». При этом оппозиционные выдвиженцы от блогера Алексея Навального регулярно заявляли о своей честности и открытости.

Журналиста «Базы» остановили у рамок металлоискателей. Контролеры, пускающие корреспондентов СМИ, запретили его пускать, аргументировав отказ фразой «База» - помойка».

По всей видимости, либеральные силы предпочитают освещение протестных акций только доверенным источникам, не первый год оттачивающим искусство русофобского слога. Медийное сопровождение осуществляют только те, кто давно зарекомендовал себя на антироссийском поприще, и подаст материал в «правильном» русле.

Один из учредителей медиапроекта «База» Никита Могутин сделал заявление после инцидента на Сахарова. По его мнению, Навальный вновь продемонстрировал всем свое лицемерие и не будет иметь успеха по этой причине. Могутин назвал активистов «борца с коррупцией» участниками «секты имени Навального» и выразил сочувствие тем, кто до сих пор ему верит.

Напомним, 2 дня назад, 18-го июля, в Москве на Трубной улице прошел несанкционированный митинг в поддержку «независимых кандидатов», отстраненных от выборов в МГД вследствие выявления множества бракованных подписных бланков. Решение комиссии об отказе в допуске законно, но провалившие выборы либеральные силы пытаются привлечь избирателей к протесту. Для эпатажности митинга оппозиционеры позвали девушку легкого поведения, публично оголившую грудь, что вызвало возмущение среди общественности и представителей РПЦ.