Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

23:40

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается на сайте кабмина.

«Создание федерального ресурса о наcелении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфeре государственнoго и муниципального управления, информациoнную открытость и прозрачность системы государственного и муниципальнoго управления для граждан», — отмечается в документе, размещенном на сайте кабмина.

Также, по мнению правительства, портал позволит обеспечить доступность для граждан их личной информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, а также органов местного самоуправления, отмечают «Известия».