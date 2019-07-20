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Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

23:40 20.07.2019
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны. Об этом в субботу, 20 июля, сообщается на сайте кабмина.

«Создание федерального ресурса о наcелении позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфeре государственнoго и муниципального управления, информациoнную открытость и прозрачность системы государственного и муниципальнoго управления для граждан», — отмечается в документе, размещенном на сайте кабмина.

Также, по мнению правительства, портал позволит обеспечить доступность для граждан их личной информации, находящейся в распоряжении органов государственной власти, органов управления государственными внебюджетными фондами, а также органов местного самоуправления, отмечают «Известия».

Темы: Правительство России
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Комментарии читателей
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21.07.2019, 01:26
Гость: ABCD

Криминал и иностранные раз0ведки видимо получат VIP статус на этом ресурсе в доступе к данным "дАрагих рАсеян", разумеется кроме самих граждан.
Очень всё напоминает случай с сайтом совета по правам человека в РФ- когда при попытке войти на него появляется надпись "у вас недостаточно прав.
21.07.2019, 00:23
Гость: Алмаз

Вот заживём-то! Никуда и никому не надо будет представлять никаких справок. Никто не будет никуда ездить за справками. Транспорт опустеет, расход бензина уменьшится и он подешевеет.
21.07.2019, 00:23
Гость: Александр

Я стесняюсь спросить, а что тогда такое портал "госуслуги"?! Это был незаконный сбор личных данных?
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