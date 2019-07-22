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Минприроды хочет ужесточить процедуру получения охотничьего билета

09:17 22.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Минприроды планируют усложнить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием, пишет газета "КоммерсантЪ".

В ведомстве считают, что существующие сейчас правила являются формальной процедурой, а оружие получают люди, которые не понимают ценности животных. 

В этой связи в Минприроды предложили ввести так называемый охотничьий минимум — экзамен, в ходе которого желающим получить билет нужно будет сдать основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также технику безопасности.

В настоящее время для получения охотничьего билета гражданину необходимо только подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума. При этом доказывать свои знания не нужно: достаточно лишь расписаться и тем самым формально сообщить о своем знакомстве с документом.

Причиной возможного ужесточения правил является в том числе и увеличение числа несчастных случаев во время охоты. В 2016 году таким образом погиб 31 человек. Помимо этого нередки ситуации, когда не знающие правил стрелки убивают животных, внесенных в Красную книгу.

Отмечается, что прохождение повторной процедуры сдачи минимума физическими лицами, которые уже имеют охотничий билет, не планируется.

Темы: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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22.07.2019, 16:46
Гость: SL

Выдавать будут только едросам и их прихвостням.
22.07.2019, 14:02
Гость: ха-ха-ха

Доработались! Это все равно, что выдавать Лицензии на убийство киллерам, но только после сдачи экзаменов по анатомии человека с ознакомлением о методах и видах казней в 30 годы НКВД.
22.07.2019, 13:28
Гость: ...нужно будет сдать основы биологии диких животных...

Лучше диплом об окончании биофака МГУ.
А ещё лучше - аспирантуры...
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