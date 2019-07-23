В МГИК объяснили, почему кандидатам с превышением брака в подписях стоит винить самих себя

17:43

8 сентября в Единый день голосования будут выбраны новые депутаты в Мосгордуму

На сайте Мосгоризбиркома появилась информация, в которой говорится о том, что кандидаты в депутаты и их сборщики, предоставившие фальшивые подписи, сами виноваты в отказе в регистрации. Разумнее признать свои ошибки, а не пытаться перекладывать с больной головы на здоровую, отмечают в МГИК.

Фото с сайта riafan.ru

В Мосгоризбиркоме также подчеркнули, что готовы в 10-дневный срок рассмотреть все обращения кандидатов, участвовавших в этой кампании. Кроме того, кандидаты могут обратиться в суд, если у них есть сомнения в объективности работы комиссии.

8 сентября в Единый день голосования будут выбраны новые депутаты в Мосгордуму. Из 400 желающих принять участие в предвыборной гонке только 290 человек смогли пройти этап сбора подписей и зарегистрироваться в качестве кандидатов.

Среди тех, кого не допустили к выборам из-за превышения процента брака в подписях, были Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов и другие представители несистемной оппозиции. У юриста т.н. ФБК Любови Соболь оказалось 14,67% брака, хотя законом допускается не более 10% . У главы Красносельского округа Ильи Яшина выявили 11,4% недействительных подписей. Кроме того, он активно использовал административный ресурс.

ФАН выпустило собственное расследование «Анатомия протеста», рассказывающее о нечестных методах предвыборной борьбы оппозиционеров. «Несистемщики» пытались попасть в Мосгордуму, наняв «рисовальщиков подписей». Одна из таких «фабрик» была обнаружена правоохранителями в московской квартире. Помимо этого, сотрудники МВД и избиркома выявили среди подписей «мертвые души». Нарушения не позволили некоторым кандидатам участвовать в следующих этапах предвыборной кампании.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что готова лично встретиться с каждым из 57 участников кампании, которым отказали в регистрации в качестве кандидатов из-за недействительных подписей.

