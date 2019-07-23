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Число детей, погибших при пожаре в хабаровском лагере, увеличилось до трех

13:11 23.07.2019
Фото со страницы @emergencysituations во Вконтакте
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Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, выросло до трех,  пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального правительства Надежду Томченко.

"Две девочки скончались. Травмы, не совместимые с жизнью. В реанимации остался один мальчик. За его жизнь борются врачи. Ситуация очень тяжелая", — рассказала она агентству.

Отмечается, что мальчик, который сейчас находится в реанимации, помогал спасать других детей.

По уточненным данным Минздрава, при пожаре пострадали пятеро взрослых и семеро детей. Двое детей с отравлением продуктами горения находятся в больнице Комсомольска-на-Амуре, один ребенок с поверхностным ожогом и купированной психоэмоциональной травмой выписан. Один ребенок погиб на месте трагедии, двое скончались в больнице, один остается в реанимации.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел ночью. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20. В лагере находилось 189 детей.

Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Известно, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Руководству предписали к 1 августа устранить нарушения, одним из которых было отсутствие планов эвакуации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымается документация. Опрашиваются дети и работники лагеря.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать загоревшийся обогреватель.

Темы: Хабаровский край, Пожары и возгорания в России, Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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23.07.2019, 15:52
Гость: good

В СССР чтобы открыть детский лагерь, а тем более палаточный, нужно было разрешение ПОЖАРНЫХ, ОБЛОНО, МИНЗДРАВА, САНЭПИДСТАНЦИИ. И все приедут и проверят. Как устанавливали палатки тоже помню (еще) - в счастливом советском детстве лето проводил в спортивном лагере (палаточном)!
По фото и ТВ картинке сразу был виден "гений" эффективного менеджмента. Палатки на каком расстоянии друг от друга?!
И! Какой-то "гений" угробил ПОЖАРНЫЕ ВОЙСКА и сделал мчс!
Одни устанавливали правила и контролировали, а другие только просят ($) и зачищают плоды своей "деятельности".
Кстати, оно же из авиации сделало ВКС! Какие-то странные сомнения...
23.07.2019, 15:51
Гость: Иван Иваныч

Чё ты несёшь. Может хватит любую трагедию упаковывать под политическую позицию. Уже детей используют для спекуляций. Простой пример. СССР. Я был в летнем математическом лагере в Новосибирском Академгородке. Отдых и лекции шли к концу. И тут мы находим письмо девочки, черновик видимо уже уехавшей, где она описывает как у них в отряде утонула девочка, и как все растерялись и никто не знал что делать. Девочку втихаря отправили, и лагерь ничего не подпревал. Всегда это было , и власть была другая, просто раньше замалчивалось. Давай ещё автоаварии присовокупь. Как "жертвы режима" достали.
23.07.2019, 15:28
Гость: старый кубаноид

Все уже привычно. Самое позорное, что дети гибнут-организованно, простите за такое слово. Норд-Ост, Беслан, всякие пожары, кораблекрушения, не говоря уж о дорожных катастрофах. И, ничего не происходит-все продолжается. Ладно власть, она к этому стремится, но народ который ее выбирает, к чему стремится? Самоеды, какие-то. Такое впечатление, что у большинства народа, нет детей, а только кошки, собаки, питоны, попугаи и телевизор.
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