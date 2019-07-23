«Диалектические грабли»: требовать дружбы с Россией и голосовать за вороватых нацистов

Выборы в Незалежной не принесут ничего хорошего ни России, ни самим украинцам

Владимир Зеленский на выборах. Фото с сайта president.gov.ua

Внеплановые выборы депутатов украинского парламента превратилось в натуральное надругательство над здравым смыслом. Украинцы активно голосовали за то, против чего сами формально выступали в соцопросах и на акциях протеста.

Проведенный незадолго до выборов Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг» опрос показал, что почти 50% жителей Незалежной готовы были предоставить автономию Донбассу (т.е. фактически преобразовать страну в федерацию). Против подобной идеи выступали всего 30% опрошенных.

Чуть раньше в ходе общения с социологическим центом «Рейтинг» более 65% украинцев заявили о том, что ради мира готовы на компромиссы с ЛДНР.

При этом, по данным КМИС, 57% жителей Незалежной хорошо или очень хорошо относятся к России, как к стране (плохо или очень плохо – всего 27%). К россиянам, как к народу, теплые чувства испытывают 77% украинцев.

В ходе различных опросов жители Украины также высказывались против коррупции, кумовства и засилья олигархов. И, конечно же – говорили о том, что хотят жить лучше.

Вот только результаты внеочередных парламентских выборов на фоне подобных личных приоритетов населения выглядят откровенным бредом.

Согласно предварительным данным, по партийным спискам проект Владимира Зеленского «Слуга Народа» набрал 43%. Второе место на выборах заняло политическое объединение «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую киевские СМИ традиционно называют «пророссийской», у нее в активе – 13% голосов избирателей. По 8% набрали «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.

С большим трудом преодолел электоральный барьер «Голос» музыканта Святослав Вакарчука, не дотянувший и до 6%. Два популярных на Юго-востоке проекта – «Оппозиционный блок» и «Партия Шария» - в общеукраинском зачете набрали примерно по 3%, и в парламент свои партийные списки провести не смогли, однако откусили немалую долю электората у ОПЗЖ.

С учетом депутатом «мажоритарщиков» сторонники действующего президента предварительно могут собрать фракцию численностью 241 – 243 человека и самостоятельно сформировать правительство. Вторая по численности партия, ОПЗЖ, сможет рассчитывать предварительно на 43 кресла. Остальные политические силы получат лишь около 20 мест. 50 – 60 кресел займут самовыдвиженцы и представители малых партий.

В региональном разрезе «Слуга народа» победил везде, кроме трех областей – Львовской, где лидирует «правый» «Голос», и Донецкой с Луганской – где вперед уверенно вырвалась «Оппозиционная платформа». Единственный округ за пределами Донбасса, где убедительную победу одержала ОПЗЖ, - 143-ий, включает город Измаил и районы Южной Бессарабии (в Измаиле большинство населения – этнические русские, а в прилегающих к нему районах проживают крупные общины болгар, гагаузов и молдаван).

Также «оппозиционеры» массово побеждали на участках Харьковской области, где победа «Слуги» оказалась не особо убедительной.

Зато Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области, ранее считавшиеся вотчиной «Партии регионов», дружно проголосовали за окружение Зеленского. Причем, в некоторых случаях это напоминало трагикомедию. Так, в Запорожье экс-директор одного из ведущих машиностроительных предприятий Украины – «Мотор-Сич» - Вячеслав Богуслаев проиграл выборы свадебному фотографу Сергею Штепе, единственным достоинством которого является принадлежность к «ЗЕ-команде».

В Кривом Роге на выборах победил один из представителей «артистического» окружения Зеленского – комик Юрий Корявченков, известный под сценическим псевдонимом Юзик. Причем в соседних округах он протащил в парламент также свою куму и двоюродного брата мамы. Действия людей, голосующих за «политика» только потому, что он является дальним родственником актера-комика, логическому объяснению не поддаются...

Массово зашли в парламент представители окружения олигарха Игоря Коломойского и журналисты его телеканала 1+1, годами разжигавшими войну и межнациональную рознь. А также – люди, фигурировавшие в различных качествах в громких коррупционных скандалах. Но избиратели все это просто игнорировали, реагируя только на сам бренд «ЗЕ».

Понять, как вообще сторонники «партии мира» голосовали за «Слугу народа» с точки зрения здравого смысла – невозможно.

После избрания Зеленского на пост президента резко активизировались боевые действия в Донбассе. Новый глава государства де-факто отказался от реализации «Минских соглашений», сделал целый ряд антироссийских заявлений и открыто назвал гитлеровских коллаборационистов «героями Украины». Также после его избрания набрал обороты процесс сноса памятников героям Великой Отечественной войны, а ориентированный на него конституционный суд в экстренном порядке окончательно узаконил так называемую «декоммунизацию».

Кроме того, Зеленский никак не реагирует на вступление в силу откровенно шовинистического закона о тотальной украинизации, который практически полностью изгоняет русский язык из сферы образования, культуры, деловых отношений, рекламы и СМИ.

Председатель «Слуги» Дмитрий Разумков после выборов в очередной раз заявил о том, что Киев не собирается объявлять обещанную ранее амнистию для участников боевых действий в Донбассе. Сам же Зеленский дал понять, что он однозначно против особого статусу ЛДНР. Таким образом, поле для маневра в переговорах между республиками Донбасса и Киевом – отсутствует как таковое, и любые заявления о мире являются пустым сотрясанием воздуха.

При всем при этом у команды Зеленского полностью отсутствует видение экономической политики. Высокотехнологические отрасли, развивать которые можно только в партнерстве с Россией, восстанавливать явно никто не собирается. Украинцам сообщили только о важности сотрудничества с Международным валютным фондом, которое пока ни для кого в мире еще не заканчивалось хорошо...

Проголосовав за «ЗЕ-команду» украинцы поддержали придуманный образ из комедии «Слуга народа» и попытались убедить сами себя в том, что их ждет некий выгодный «компромисс» между дружбой с Россией и «европейским будущим». Однако на практике не будет – ни того, ни другого. В реальной жизни свыше 40% населения Незалежной проголосовали за то, чтобы сделать свою страну безраздельной вотчиной одного олигарха и группки примкнувших к нему «единомышленников».

Что примечательно, «выгодоприобретатели» «ЗЕ-проекта» входят в число наиболее влиятельных лиц Украины еще с 90-х, но пока в особом альтруизме и склонности развивать страну замечены никогда не было. Рассчитывать на то, что эти люди после 25 лет беспрерывного наполнения личных карманов вдруг озаботятся благополучием «маленького украинца» могут лишь, мягко говоря, наивные избиратели. Но таких наивных, судя по данным украинского центризбиркома, - в Незалежной проживают почти 6 миллионов.

Украинцы, голосовавшие за «Слугу народа», исполнили свой древний народный «танец на граблях» и перехитрили самих себя, но России – от этого не легче. Уже очевидно, что при «новой власти» Киев на Западе будут активно эксплуатировать для того, чтобы провоцировать конфликты с Москвой, вводить новые санкции, перебрасывать к нашим границам войска и портить нам кровь на международной арене.

От курса Петра Порошенко в Киеве не только не отказались, но и двинулись по нему с удвоенной скоростью. Попытки Москвы вести разговоры о мире будут восприниматься исключительно как проявление слабости и не вызовут ничего кроме радостного улюлюканья. Быть спонсорами этого нацистского цирка в подобных условиях – попросту бессмысленно. Самое лучшее, чем сможет сделать Россия в сложившейся ситуации – это «пойти навстречу» Киеву в его желании «жить независимо».

И обеспечить Украине полную энергетическую и экономическую «незалежность» без угля, газа, нефти, транзита и денег от международной торговли. Для остроты ощущений сделать это лучше всего к зиме. Учитывая то, что ни американцы, ни европейцы пока не продемонстрировали ни малейшего желания оказывать сколько-либо реальную помощь «новоевропейцам» из Незалежной, такое приключение для Украины может оказаться весьма увлекательным и поучительным.

А господин Зеленский пусть на всякий случай тренирует голосовые связки. Ведь телевизоры и ноутбуки без поступления на украинские электростанции нашего «ватного» угля и газа работать явно не захотят. И зажигательные речи перед народом придется произносить прямо из окна бывшего киевского Музея Ленина, который Владимир почему-то захотел сделать своей новой резиденцией...

